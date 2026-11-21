Сова застрягла у вантажівці та проїхала 112 км. Фото: Raven Ridge Wildlife Center

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У США велика рогата сова вижила після зіткнення з вантажівкою, у передній частині якої застрягла та проїхала понад 110 кілометрів. Попри це, птах майже не постраждав.

Про це повідомляє Popular Science з посиланням на Центр допомоги диким тваринам Raven Ridge у Пенсильванії.

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Водійка вантажівки компанії Old Dominion Freight Line відчула удар під час руху, однак не помітила, що в передній частині автомобіля застрягла сова. Вона продовжила їхати до термінала, подолавши близько 112 кілометрів.

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Увесь цей час птах перебував головою вниз у склопластиковому елементі вантажівки, яка рухалася зі швидкістю приблизно 105 км/год.

Коли сову виявили, працівники компанії змогли її визволити. Однак птах не міг злетіти, тому його доправили до центру допомоги диким тваринам.

Фахівців здивувало, що після такої поїздки сова не мала жодних переломів чи відкритих ран. Єдиним ушкодженням виявилася травма лівого ока. Ветеринарний огляд показав наявність крові та набряку.

«Це справді найщасливіша сова, яку ми коли-небудь бачили», — зазначили представники центру.

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За словами директорки Raven Ridge Трейсі Янг, нині птах почувається добре, а пошкоджене око поступово загоюється.

Після переведення сови до вуличного вольєра фахівці перевірять, чи здатна вона нормально літати, самостійно знаходити їжу та чи не має прихованих травм.

Зрештою птаха планують випустити на волю неподалік місця зіткнення з вантажівкою.

Сова застрягла у вантажівці та проїхала 112 км. Фото: Raven Ridge Wildlife Center

Сова застрягла у вантажівці та проїхала 112 км. Фото: Raven Ridge Wildlife Center

Сова застрягла у вантажівці та проїхала 112 км. Фото: Raven Ridge Wildlife Center

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