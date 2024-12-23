Сова потрапила до будинку через димохід та прикрасила ялинку – кумедне фото

Різдвяна ялинка у Вірджинії, США, отримала особливу верхівку після того, як до будинку потрапила сова.

Про це пише Mirror.

Нічний птах упав у димохід будинку Саванни і Джейсона Бургойнів в Арлінгтоні. Саванна розповіла, що була спантеличена, коли почула дивний звук, що доносився з каміна, коли вона доглядала свою дитину. Через декілька годин вона згадала, що її собака почав нервувати і гавкати. Потім вона увійшла до вітальні і побачила пернатого зловмисника на верхівці їхньої ялинки, який збив різдвяну зірку.

"Це чарівний різдвяний момент, що вона почувалася комфортно на верхівці ялинки", - поділилася жінка.

Вона навіть пожартувала, що була розчарована тим, що двійник Гедвіги не мав при собі "листа про зарахування до Гоґвортсу".

Сова на ялинці / Фото: facebook.com/AWLArlington

Після зустрічі з птахом вона зателефонувала своєму чоловікові Джейсону, який був разом з їхніми трирічною та шестирічною доньками на гімнастиці. Джейсон зв'язався з місцевою благодійною організацією, яка займається захистом тварин, щоб допомогти з їхнім новим пернатим другом.

Джейсон приїхав додому, коли сержант Спенсер Мюррей з Арлінгтонської ліги захисту тварин прибув, щоб подбати про сову, яка вирішила залишитися на місці навіть після того, як сім'я відчинила великі двері в кімнаті. Їхній шестирічний син був особливо схвильований різдвяним візитом.

Сержант Спенсер, який очікував на меншого птаха, зізнався, що це один із його найулюбленіших викликів: "Це просто ідеальний момент, коли сова дивиться на нас, сидячи на верхівці ялинки".

Нагадаємо, яку ялинку поставити, якщо у домі є кіт. Експерти радять нестандартні варіанти ялинок.

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