Спадкоємиця роздає 25 мільйонів євро незнайомцям, оскільки "не зробила нічого, щоб заслужити на це"

Вона вирішила роздати їх 50 абсолютно незнайомим людям за новою схемою.
Жінка вигадала унікальне рішення, як позбутися грошей у спадок, які, за її словами, вона "не заслужила".
Про це пише Daily Star.
31-річна Марлен Енгельхорн із Відня, Австрія, успадкувала колосальні 25 мільйонів євро, коли у вересні 2022 року померла її бабуся Траудль Енгельхорн-Векіатто. Покійна родичка заробила статки, заснувавши німецьку хіміко-фармацевтичну компанію BASF.
Щоб допомогти витратити свої "незаслужені" гроші, Марлен хоче, щоб 50 австрійців визначили як слід перерозподілити її спадок. Вона попросила австрійських громадян взяти участь у її ініціативі, відомій як "Хороша порада з перерозподілу".
Раніше цього тижня багата спадкоємиця розіслала 10 000 запрошень випадково обраним громадянам Австрії. З них буде обрано 50 осіб, а також 15 запасних членів на випадок відмови від участі.
Якщо 50 людей не зможуть дійти "широко підтриманого" рішення про те, що робити з грошима, вони повернуться до Енгельхорн. Вона сказала: "У мене немає права вето. Я надаю свої активи у розпорядження цих 50 осіб та довіряю їм".
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Пояснюючи, чому їй спала на думку така незвичайна ідея, Енгельхорн сказала, що, на її думку, дискусії стануть "послугою демократії", оскільки спадок не оподатковується. Вона сказала: "Я успадкувала стан, а отже, і влада, нічого для цього не зробивши. І держава навіть не хоче оподатковувати її".
Енгельхорн додала, що віддала свої гроші тому, що вона нічого не зробила, щоб їх заробити, а просто пощастило у "родовій лотереї". Вона сказала: "Якщо політики не виконують своєї роботи і не перерозподіляють, то мені доведеться самій перерозподіляти своє багатство. Багато людей щосили намагаються звести кінці з кінцями, працюючи повний робочий день, і сплачують податки з кожного євро, який вони заробляють на роботі. Я вважаю це за політичний провал, і якщо політика зазнає невдачі, то громадянам доведеться з цим справлятися самостійно".
Нагадаємо, американська компанія пропонує заплатити 10 000 доларів учасникам, які проведуть місячний "цифровий детокс". Нагороду отримають 10 людей, які витримають місяць без телефона.
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