Спадкоємиця роздає 25 мільйонів євро незнайомцям, оскільки "не зробила нічого, щоб заслужити на це"

Жінка вигадала унікальне рішення, як позбутися грошей у спадок, які, за її словами, вона "не заслужила".

Про це пише Daily Star.

31-річна Марлен Енгельхорн із Відня, Австрія, успадкувала колосальні 25 мільйонів євро, коли у вересні 2022 року померла її бабуся Траудль Енгельхорн-Векіатто. Покійна родичка заробила статки, заснувавши німецьку хіміко-фармацевтичну компанію BASF.

Щоб допомогти витратити свої "незаслужені" гроші, Марлен хоче, щоб 50 австрійців визначили як слід перерозподілити її спадок. Вона попросила австрійських громадян взяти участь у її ініціативі, відомій як "Хороша порада з перерозподілу".

Марлен Енгельхорн / Фото: snapshot-photography/B Niehaus/REX/Shutterstock

Раніше цього тижня багата спадкоємиця розіслала 10 000 запрошень випадково обраним громадянам Австрії. З них буде обрано 50 осіб, а також 15 запасних членів на випадок відмови від участі.

Якщо 50 людей не зможуть дійти "широко підтриманого" рішення про те, що робити з грошима, вони повернуться до Енгельхорн. Вона сказала: "У мене немає права вето. Я надаю свої активи у розпорядження цих 50 осіб та довіряю їм".

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Пояснюючи, чому їй спала на думку така незвичайна ідея, Енгельхорн сказала, що, на її думку, дискусії стануть "послугою демократії", оскільки спадок не оподатковується. Вона сказала: "Я успадкувала стан, а отже, і влада, нічого для цього не зробивши. І держава навіть не хоче оподатковувати її".

Марлен Енгельхорн / Фото: TEDx Talks/Youtube

Енгельхорн додала, що віддала свої гроші тому, що вона нічого не зробила, щоб їх заробити, а просто пощастило у "родовій лотереї". Вона сказала: "Якщо політики не виконують своєї роботи і не перерозподіляють, то мені доведеться самій перерозподіляти своє багатство. Багато людей щосили намагаються звести кінці з кінцями, працюючи повний робочий день, і сплачують податки з кожного євро, який вони заробляють на роботі. Я вважаю це за політичний провал, і якщо політика зазнає невдачі, то громадянам доведеться з цим справлятися самостійно".

Нагадаємо, американська компанія пропонує заплатити 10 000 доларів учасникам, які проведуть місячний "цифровий детокс". Нагороду отримають 10 людей, які витримають місяць без телефона.

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