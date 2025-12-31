ТСН у соціальних мережах

Спалюють опудала й викидають меблі: якими дивними традиціями зустрічають Новий рік у світі

У різних країнах Новий рік починають із вогню, шуму й навіть розмов із тваринами. Деякі з цих традицій можуть здивувати навіть досвідчених мандрівників.

Новий рік

Новий рік / © Associated Press

Напередодні свят експерти підготували добірку незвичних новорічних традицій із різних країн. До списку увійшли звички, про які більшість навіть не здогадуються — від ритуальних дзвонів у Японії до круглих фруктів на Філіппінах.

Про це повідомило видання Mirror.

Частина традицій має багатовікову історію, інші сформувалися відносно нещодавно, але всі вони символізують бажання залишити минуле позаду й почати рік «з чистого аркуша».

У Еквадорі напередодні Нового року опівночі спалюють опудала, набиті папером. Вони уособлюють події та персонажів року, що минає — від політиків до зірок попкультури. Цей обряд має назву año viejo і покликаний «спалити» всі негаразди останніх 12 місяців.

У Данії наприкінці року заведено розбивати старі тарілки, жбурляючи їх під двері друзів і родичів. Що більша купа черепків біля оселі, то більше, за повір’ям, у господарів удачі та вірних людей поруч.

Зовсім інший настрій панує в Японії, де Новий рік зустрічають у тиші храмів. Буддійські дзвони б’ють 108 разів — за кількістю людських пристрастей, від яких символічно очищуються напередодні нового циклу життя.

На Філіппінах ставку роблять на форму: круглі предмети, фрукти та одяг у горошок мають привабити гроші й достаток. Особливе значення має число 12 — стільки круглих фруктів радять з’їсти опівночі, щоб кожен місяць року був щасливим.

У деяких регіонах Італії Новий рік асоціюється з радикальним «розхламленням». Старі речі та навіть меблі символічно викидають з балконів, щоправда, нині найчастіше обмежуються дрібними предметами заради безпеки.

У країнах Південної Америки — зокрема в Мексиці, Болівії та Бразилії — велике значення має колір новорічної білизни. Червоний пов’язують із коханням, білий — із миром, жовтий — з удачею, а зелений — з багатством. Обов’язкова умова — вона має бути новою.

В Аргентині 31 грудня вулиці перетворюються на паперовий карнавал: старі документи та звіти подрібнюють і викидають з вікон, символічно прощаючись із минулим роком.

А в Румунії фермери на Новий рік намагаються заговорити зі своєю худобою — вважається, що відповідь тварини віщує щасливий рік. Додатково злих духів відлякують танцями в костюмах ведмедів.

Нагадаємо, святковий сезон не обов’язково має бути виснажливим випробуванням для вашої нервової системи. Раніше ми розповідали, як пережити свята без стресу та сварок.

