"Спантеличена" Хлоя Клем продає свій культовий мем як NFT: вартість стартує від $15 тис.

Мем "спантеличеної Хлої" став популярним у 2013 році.

10-річна американка Хлоя Клем, яка у 2013 році стала зіркою Мережі завдяки кумедній реакції на несподівану поїздку до "Діснейленду", планує продати свій мем у форматі невзаємозамінного токена (NFT).

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що стартова ціна — 5 етерів (криптовалюта на платформі Ethereum) або приблизно 15 тисяч доларів.

"Це відмінна можливість. Тепер прихильник Хлої, який любить цей мем, зможе володіти ним. Навіть Хлоя сказала: "Це досить круто", — поділилася мати дівчинки Кеті Клем.

Вона розповіла, що хотіла б витратити отримані від продажу гроші на оплату освіти двох своїх донечок.

"Хлоя каже: "Я б хотіла купити коня, я б хотіла побудувати світ Уолта Діснея", але я б просто хотіла дати їй можливість закінчити коледж", — пояснює Кеті.

Мем "Спантеличена Хлої", також відомий як "Бічний погляд Хлої", став популярним у 2013 році. Тоді у Мережі з'явився відеоролик, на якому дворічна дівчинка, сидячи в автомобілі з сестрою, дізнається про те, що поїде до "Діснейленду".

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Старша дитина дуже зраділа, однак Хлоя виглядала спантеличеною. Її кумедний вираз обличчя став легендарним мемом, який досі використовують юзери.

Зараз у дівчинки понад 500 тисяч підписників в Instagram, а її обличчя навіть з'явилося в рекламі Google в Бразилії.

Раніше героїня мему "Дівчинка-катастрофа" американка Зої Рот продала свій культовий знімок у форматі невзаємозамінного токена (NFT) на онлайн-аукціоні за 430 тисяч доларів.

Як повідомлялося, газета The New York Times продала авторський матеріал у форматі невзаємозамінного токена (NFT) за 560 тисяч доларів на онлайн-аукціоні.

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А на американському аукціоні за майже 700 тисяч доларів продали картину від робота Софії. Її створили у цифровому форматі NFT, тобто у вигляді унікального цифрового запису, який підтверджує авторство.

Нагадаємо, що цій технології вже кілька років, однак шаленої популярності вона почала набувати саме під час пандемії. Експерти пояснюють, що люди стали більше часу проводити онлайн, а ті ж музеї, опинившись на карантині — стали оцифровувати твори мистецтва.

Ринок NFT стрімко зростає, і деякі твори заробляють десятки мільйонів доларів. Так, перший твіт засновника соцмережі Twitter заробив майже три мільйони доларів. Картини і відео від дівчини Ілона Маска співачки Граймс — майже шість мільйонів. Колаж з 5 тисяч фото американського художника Майка Вінкельмана — рекордні 70 мільйонів доларів.

На аукціоні за майже 700 тисяч доларів продали картину від робота Софії

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