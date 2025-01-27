Спав на роботі та мочився в миску з їжею: поліцейський собака залишився без премії (фото)

Службові собаки виконують важливі функції в різних сферах. Так, приміром в Україні бельгійська вівчарка Беша з Павлоградського кінологічного пошуково-рятувального загону "Антарес" знайшла тіла понад 120 зниклих людей, а славнозвісний пес Патрон працює сапером у ДСНС і допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети.

Втім, нерідко службові песики стають відомими через свої кумедні витівки. Так, перший в Китаї поліцейський собака породи коргі став зіркою Мережі через те, що втратив премію, бо спав на роботі та мочився в миску з їжею. Про це пише SCMP.

Фузай народився 28 серпня 2023 року і долучився до поліцейської кінологічної бази в місті Вейфан, провінція Шаньдун. Собака розпочав свою роботу резервним оперативником із виявлення вибухівки в січні 2024 року, будучи чотиримісячним цуценям. До березня того ж року Фузай став Інтернет-сенсацією, зачарувавши користувачів Мережі своєю усмішкою, короткими лапками і чудовими навичками пошуку вибухівки.

Він був переданий на базу підготовки поліцейських собак після того, як його власник взяв його в парк у двомісячному віці, де його потенціал визнав Чжао Ціншуай, дресирувальник поліцейських собак із кінологічної бази Бюро громадської безпеки округу Чанле. Він визнав, що тварина відповідає суворим критеріям відбору поліцейських собак.

У жовтні 2024 року Фузай вийшов із резервного статусу і став повноцінним поліцейським собакою. Пес добре попрацював, виконавши багато завдань із забезпечення безпеки та значно підвищивши авторитет поліцейських собак Вейфана. За ці досягнення коргі був нагороджений червоним жетоном, а також декількома ласощами та іграшками. Втім, потім Фузай залишився лише з жетоном.

"Через твою нещодавню поведінку, сон на робочому місці і навіть те, що ти мочишся у власну собачу миску, ми змушені зробити тобі зауваження і конфіскувати твої закуски як покарання. Ти залишаєш собі лише червоний жетон", - сказав чоловік-поліцейський та конфіскував смаколики.

Пес Фузай / Фото: скриншот з відео

Відео стало вірусним в Інтернеті: "Бідолашний Фузай старанно працював цілий рік, щоб втратити свою премію на кінець року. Мені це так близьке", "Він помочився у власну миску, а не в миску свого боса. Поверніть йому премію!".

На тлі галасу поліцейські згодом запевнили громадськість, що, хоча закуски були конфісковані, Фузай отримав натомість щедрий подарунковий пакет із нагоди Нового року. До пакунку входили тихоокеанський оселедець, гарбузовий суп, різнокольорові пельмені, фрикадельки з кролика, а також суп з акулячих плавників.

Нагадаємо, у Таїланді пес приніс додому вибухівку, щоб погратися з чотирирічним хлопчиком. Собака частенько забирав додому знайдені круглі предмети.

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