Спить у ліжечку та носить підгузки: доросла жінка живе, як малюк (фото)

Жінка зізналася, що витрачає шалені суми на підгузки, щоб підтримувати свій спосіб життя дорослої дитини.

Про це пише Mirror.

Блогерка Пейджі Міллер зі східного узбережжя США починає кожен день із того, що прокидається у своєму ліжечку. Після ранкової зміни підгузків вона проводить час, граючи з іграшками та створюючи онлайн-контент для спільноти дорослих дітей та любителів підгузків у своїй дитячій кімнаті.

Створюючи власну "службу передплатників", вона сподівалася, що зможе допомогти іншим відчувати менше сорому, а також покрити дорогі витрати, пов'язані з життям дорослої дитини.

Пейджі Міллер / Фото: MDWfeatures / @mindlessdiaper

Пейджі прийняла цей спосіб життя 2018 року та ще 2020-го пояснила, що її метою завжди було нормалізувати спосіб життя, одночасно фінансуючи його. Вона витрачає 300 доларів США на місяць лише на підгузки, які фінансують її фоловери.

Постійний спосіб життя Пейджі означає, що вона живе так і на публіку, і поза нею. Жінку не відлякує негатив з боку тих, хто не розуміє її спосіб життя, попри те, що недоброзичливці постійно ставлять під сумнів її інтелект.

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"Я завжди колекціонувала іграшки, і в мене було молодше почуття гумору, тому всі мої друзі та сім'я дуже мене прийняли", — сказала вона. "Якщо ви будете поводитися так, ніби в цьому немає нічого страшного, люди сприймуть вашу безтурботність як належне. Щойно я досягла повноліття, я почала шукати в Інтернеті, чи є ще такі люди, як я, і чи існує ціла спільнота. Одне з найяскравіших відчуттів — це сором, тож я вирішила оприлюднити це. Я створила канал на YouTube і веб-сайт. Все про те, як прожити найкраще доросле життя дитини. Нам подобається грати з іграшками. Нам приносить задоволення те, що ми робили в дитинстві. Я колекціоную Поллі Покет та Барбі. Мені подобається грати зі своїми м'якими іграшками. Ось що таке Little Space".

Пейджі Міллер / Фото: MDWfeatures / @mindlessdiaper

Пейджі отримала позитивні відгуки від своїх численних фанатів в Інтернеті.

"Щодня я отримую електронні листи від людей, які дякують за те, що я така публічна", — сказала вона. "Деякі люди просто не розуміють, чому дорослий хоче поводитися чи жити як дитина. Все це пов'язано з мисленням, що дозволяє дрібниці приносити вам радість. Ми, як і раніше, залишаємося функціональними дорослими людьми. Нам доводиться робити звичайні дорослі речі, наприклад, оплачувати рахунки, але на нас також лежить додаткова відповідальність за підтримання нашого способу життя. Багато людей ставлять під сумнів мій інтелект. Вони запитують, чому нормальна розумна людина може так жити. Я не реагую на негатив. Це не потребує відповіді. У повсякденному житті я нікому не нав'язую свій спосіб життя. Я можу одягатися як дитина, але я не збираюся пити молоко з пляшечки і смоктати соску в громадських місцях. Я обережна, коли перебуваю на публіці".

Пейджі Міллер / Фото: MDWfeatures / @mindlessdiaper

За словами Пейджі, її незвичайний спосіб життя не вплинув на стосунки. Вона розповіла, що у неї не було партнера, який також фанатіє від такого способу життя. Втім, зараз жінка заручена з чоловіком, з яким зустрічається п'ять років. Коханий повністю підтримує захоплення обраниці.

Нагадаємо, Свідчиня Єгови подала до суду за те, що їй зробили переливання крові проти волі. Вона могла померти на операційному столі.

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