Спить у прямому ефірі: жінка шокувала сумою, яку заробляє на місяць

Вона дозволяє глядачам підглядати за собою.

Американська стримерка та модель OnlyFans Амурант шокувала сумою свого заробітку на місяць.

Інфлюєнсерка, справжнє ім'я якої Кейтлін Сірагуса, прославилося на Twitch, платформі для прямих трансляцій відеоігор, на якій вона заробляє гроші, роблячи декілька незвичайних речей.

Виступаючи в подкасті The Iced Coffee Hour, вона розповіла про одне зі своїх найкращих починань із заробляння грошей — стриму сну. Її трансляції уві сні настільки популярні, що вона заробила понад 9940 доларів за декілька годин.

Амурант / Фото: twitch.tv/amouranth

"Якщо рахувати лише на Twitch, напевно, близько декілька тисяч доларів", - сказала вона. "Але якщо ви порахуєте конверсії, можливо, в OnlyFans, поки я сплю, то, можливо, від 10 000 до 15 000 доларів".

Для чоловіків, як пояснила Амурант, стрими приносять прибуток, бо глядачі жертвуватимуть гроші, намагаючись розбудити стримера, або за допомогою повідомлень, або за допомогою загального доступу до медіа для відтворення гучної музики чи відео. Вона припустила, що її глядачі, швидше за все, налаштовуються на якусь форму вуаєризму - підглядання з метою одержання сексуального задоволення.

Амурант / Фото: twitch.tv/amouranth

За її оцінками, її загальний щомісячний дохід становить 2 мільйони доларів на місяць.

Коли її запитали, чому вона не транслює себе уві сні щоночі, Амурант сказала, що цього не дозволяє робити графік.

"Розклад ускладнюється, тому що наступного ранку у мене може бути фотосесія або щось таке. Я відчуваю, що якщо ви робитимете це занадто багато, це припинить бути новинкою", - зазначила вона.

Нагадаємо, у Мережі опублікували відео мексиканського кур'єра, який їв піцу свого клієнта. Як він замів сліди.

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