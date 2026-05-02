Японська андеграундна айдолка Харіда Мацумото опинилася в центрі скандалу через незвичний формат взаємодії з фанатами після своїх виступів.

Про це пише Oddity Central.

Артистка дозволяла шанувальникам наближатися до неї після концертів і брати участь у доволі провокативному фансервісі – Харіда дає фанатам нюхати свої пахви після виступів на сцен.

Фото з таких зустрічей швидко розійшлися Мережею.

Харіда Мацумото з фанатами / © скриншот з відео

Айдол-індустрія в Японії традиційно базується на тісному контакті між виконавцями та аудиторією. Артисти часто беруть участь у зустрічах із фанами, автограф-сесіях та інших заходах, що допомагають формувати лояльну спільноту прихильників.

Втім, у сегменті андеграундних айдолів конкуренція особливо висока. Виконавці, які не мають підтримки великих агентств, змушені самостійно привертати увагу та шукати нестандартні способи взаємодії з аудиторією.

Саме це, на думку частини користувачів, могло підштовхнути Мацумото до радикальніших рішень. Дехто вважає, що вона «перейшла межу», тоді як інші розглядають ситуацію як прояв складних умов у цій сфері.

Андеграундні айдоли зазвичай виступають у невеликих залах, торгових центрах і клубах, а їхні доходи часто залишаються нижчими за середній рівень. Крім того, вони змушені підтримувати певний публічний образ, що також впливає на формат їхньої взаємодії з фанатами.

Значна частина з 400 000 підписників Харіди продовжує підтримувати її, попри суперечки навколо її останнього фан-сервісу, але деякі критикують її за те, що вона робить те, що вони вважають огидним.

