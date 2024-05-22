Співачка, яка розлучилася з "привидом-сталкером", заявила, що всиновила одержимого клоуна – фото

Жінка, яка стверджує, що вийшла заміж, а потім розлучилася з привидом, тепер усиновила одержимого клоуна.

Про це пише Daily Star.

40-річна британська співачка Brocarde раніше обмінялася обітницями з духом вікторіанського солдата на ім'я Едвардо, але їхні стосунки закінчилися, коли вона звинуватила його в невірності і переслідуванні.

Відтоді авторка пісень прихистила одержимого клоуна після того, як встановила з ним зв'язок під час перебування в мотелі "Клоун" у Неваді.

Після турне США з лялькою-клоуном вона повернулася до свого будинку в Оксфордширі, щоб провести паранормальне розслідування про свого нового компаньйона. Однак Брокард каже, що Едвардо не в захопленні від нового поповнення і не хоче бачити клоуна в будинку.

Brocarde / Фото: instagram.com/brocarde

Вона розповіла, що Едвардо відносно спокійно ставився до її спілкування з іншими духами, і зараз вони рідко виходять на контакт. Але думка про те, що вона привела ще одного привида до їхнього спільного простору, схоже, не дає спокою його душі.

Вона пояснила: "Я можу миттєво визначити, коли Едвардо хоче щось сказати, його енергія дуже потужна. Його присутність останнім часом була дуже керованою, і я бачу його лише час від часу, хоча йому не подобається клоун, він спостерігає за ним, і я постійно знаходжу клоуна біля дверей, делікатність не є сильною стороною Едвардо. Йому немає про що турбуватися, бо я не маю наміру виходити заміж за привида-клоуна, хоча це було б кумедно. Клоун тут лише з дослідницькою метою, і мені точно не потрібно потрапляти до паранормального любовного трикутника. Я знаю, що клоун одержимий, тож, можливо, Едвардо вловив якусь погану енергію і просто наглядає за мною. Мене зачаровує перспектива духовних суден і об'єктів з привидами, це цілий новий світ для мене, тому я намагаюся дізнатися і увібрати якомога більше".

За її словами, під час подорожі до знаменитого мотелю "Клоун" Брокард миттєво потягнулася до клоуна і з'єдналася з ним завдяки "їхній любові до театру та виступів". Вона додала, що дух, який перебував у пастці всередині клоуна, одразу розповів Брокард, що він був карнавальним клоуном, і що він був змученою душею, яка проводила свої дні, виступаючи перед аудиторією, якій було байдуже, і яка висміювала його за те, що він не був смішним.

Brocarde / Фото: instagram.com/brocarde

"Коли я спілкувалася з духами, то часто спочатку відчувала їхні емоції. Іноді неспокійний дух прив'язується до фізичної істоти, в цьому випадку ця лялька-клоун колись належала чоловікові, який працював клоуном, або контактувала з ним", - розповіла вона. "Цей чоловік був замучений своїми мріями про зіркову славу, але був приречений на життя на карнавалі, де його недооцінювали. Я припустила, що як творча людина, я можу мати відношення до цього, тому я відчуваю, що саме тому він обрав мене, щоб передати це послання".

Адміністрація мотелю дозволила їй "усиновити" клоуна і провести ретельне паранормальне розслідування, щоб виявити більше інформації або навіть зібрати докази його володіння.

"Я відчула непереборне бажання дізнатися більше про цю людину, і я відчула, що вона хоче бути врятованою", - продовжила артистка. "Мотель для клоунів – це конкурентне середовище для клоунів, де сотні з них змагаються за увагу відвідувачів. Мені було цікаво подивитися, як він буде реагувати в різних ситуаціях. Наразі у мене є лише уривки інформації про нього, тож протягом наступних декількох місяців я спробую зрозуміти більше".

Brocarde / Фото: instagram.com/brocarde

Мотель "Клоун" широко відомий як одне з найбільш населених привидами місць у штаті Невада. Провівши ніч на самоті в мотелі, Брокард поділилася своїми думками про те, чому це може бути так.

Вона пояснила: "Мотель інтригує тим, що протягом багатьох років на цьому місці було зафіксовано численні вбивства, і багато смертей сталися за неприємних обставин. Вважається, що в цьому місці діють темні сили, оскільки воно розташоване біля порталу. Навпроти парковки є цвинтар, тож це не найвеселіше місце, звідси і клоуни. Вважається, що багато привидів все ще живуть тут, і деякі з них заволоділи клоунами в музеї. Клоуни були подаровані з усіх куточків світу, і я вважаю, що деякі з них мають духовну прив'язаність, яка виникла ще до їхнього прибуття в музей, як, наприклад, той, якого я всиновила".

Покинувши мотель "Клоун", рок-дівчина гастролює Штатами зі своїм новим приятелем. Вони побували в Тінселтауні і навіть відірвалися на вечірці в Місті Гріха, але поки що витівки моторошної ляльки були досить стриманими. "Поки що він поводиться мирно", - додала вона. "Він часто пересувається сам по собі, але нічого такого, що спричиняло б у мене тривогу. Сподіваюся, це не зміниться тепер, коли у мене в будинку з'явилося два привиди!".

Зараз Брокард готується запустити "клоунську камеру", щоб шанувальники могли бути в курсі її саги про примарне усиновлення.

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