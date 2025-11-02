Співбесіда в Apple: як Стів Джобс перевіряв майбутніх геніїв за допомогою "пивного тесту"

Стів Джобс / © commons.wikimedia.org

Легендарний засновник Apple, Стів Джобс, був відомий не лише своєю новаторською ідеями, а й нестандартними методами підбору команди. Один із них отримав назву “пивний тест”.

Про це розповідає LAD Bible.

Щоб краще зрозуміти кандидатів і дізнатися, чи підходять вони культурі компанії, Джобс запрошував їх на прогулянку з кухлем пива. У невимушеній атмосфері він ставив прості питання, наприклад: “Що ви робили минулого літа?” або більш глибокі: “Коли ви востаннє досягли чогось важливого?”

Головне для Джобса було не знайти правильну відповідь, а оцінити характер, чесність та відповідність кандидата команді. Він вважав, що лише «гравці класу А» здатні працювати над революційними продуктами та взаємодіяти між собою ефективно.

Саме ці висококласні фахівці допомогли Джобсу створити такі революційні пристрої, як iPod, iPhone та iPad, перш ніж він помер від раку підшлункової залози 2011 року