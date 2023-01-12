Поліція штату Теннессі в США звільнила свою співробітницю через інтимний зв'язок із шістьма колегами.

У США співробітницю поліції звільнили за секс із шістьма колегами на робочому місці.

Про це повідомляє видання Daily Star.

Заміжня співробітниця силових структур Меган Холл обмінювалася із шістьма своїми колегами відвертими фото.

"Порнографія та еротичні зображення на робочому місці є формами сексуальних домагань. Ці предмети є образливими, недоречними та можуть створити ворожу робочу атмосферу для інших працівників", – зазначило керівництво горе-поліцейських.

Відповідно до внутрішнього розслідування, вони займалися сексом в готелях і на вечірках в будинках інших офіцерів, на човні і під час чергування в поліцейській дільниці та поліцейському спортзалі.

Також у Меган Холл оральний секс із двома колегами в поліцейському відділку.

Крім того, колеги розповіли, що Хол часто вживала алкоголь і одного разу під час вечірки зняла з себе сорочку.

Коли про ці витівик дізнався мер міста Ла Верн, було проведено розслідування. Чотирьох копів звільнили. Ще двоє офіцерів поліції зберегли свої посади, але були відсторонені. Меган Холл також звільнили.

Раніше повідомлялося, що очільника французького футболу звинуватили в сексуальних домаганнях.

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