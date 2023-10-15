Спортсменка пожертвувала особистим рекордом на марафоні заради порятунку кошеняти (фото)

Жителька Бостона, яка брала участь у Чиказькому марафоні, зупинилася, щоб врятувати кошеня, пожертвувавши своїм рекордом.

Про це повідомляє CBS Chicago.

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26-річна Сара Бохан вже кілька разів брала участь у марафоні до цього, встановивши свій особистий рекорд – 3 години, 12 хвилин, 59 секунд. Цього року вона планувала перевершити своє минуле досягнення та пробігти дистанцію ще швидше.

За словами Бохан, вона вже наближалася до особистого рекорду, коли помітила кошеня, що зіщулилося. До фінішу залишалося близько 8 кілометрів, проте спортсменка помітила, що допомагати кошеняті більше ніхто не збирається.

Сара зійшла з дистанції, підібрала кошеня і почала шукати небайдужого перехожого, який прихистить тварину. Невдовзі її наздогнав інша марафонка Джія Нігро. Вони почали шукати нового господаря для тварини удвох і приблизно через 1,5 кілометра зустріли людину, яка була готова прихистити кошеня.

Кошеня знайшло нового власника / Фото: Іnsider.com

"Шерсть була матовою, і щось клацнуло, і я подумала: "Це важливіше". І я пам'ятаю, як у глибині душі я подумала: "Твій PR (особистий рекорд) піде в нікуди. Ти його не зробиш". Це був просто інстинкт. Це був людський інстинкт", — розповіла спортсменка.

Після цього пара продовжила забіг удвох, а згодом до них приєднався третій марафонець — спортсмен із Німеччини, який через травму не міг нормально тікати. Сара та Нігро надали йому першу медичну допомогу і в спокійному темпі закінчили забіг.

Дівчина завершила забіг із часом 3 години 31 хвилина і 13 секунд, чим залишилася задоволена, попри те, що це не особистий рекорд.

Раніше блогерка, яка хотіла скинути 100 кг, померла під час марафону з екстремального схуднення.

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