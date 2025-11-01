ТСН у соціальних мережах

207
2 хв

Спортзал подарує Porsche Panamera за схуднення: які умови

Попри те, що ідея привабила багатьох охочих, медики попереджають: така гонитва за схудненням може закінчитися трагічно.

Юлія Шолудько
Porsche Panamera

Тренажерний зал у місті Біньчжоу, провінція Шаньдун, Китай, спричинив справжній фурор, оголосивши суперечливу акцію: Porsche Panamera 2020 року отримає перший учасник, який за три місяці схудне на 50 кілограмів.

Про це пише SCMP.

Ідея, схоже, має на меті надихнути людей до активнішого способу життя — або хоча б зняти їх із дивана. Для участі потрібно внести 10 000 юанів (приблизно 1 400 доларів), що покриває проживання, харчування та три місяці інтенсивних тренувань.

Тренер спортзалу Ван розповів місцевим медіа, що реєстрація триватиме до набору 30 учасників, і вже відомо, що записалося близько восьми осіб.

Однак медики не поділяють захоплення ініціаторів акції. Вони попереджають: втрата 50 кг за три місяці — надмірно небезпечна.

«Втрата ваги на пів кілограма на день — це екстремальний темп. Без надлишкової маси людина втратить м’язи, а не жир, що може спричинити гормональні збої, випадіння волосся та проблеми з менструацією», — зазначив один із експертів.

Доктор Фу Яньсун, гастроентеролог Народної лікарні провінції Шеньсі, додає, що така швидкість схуднення може загрожувати життю, адже організм просто не встигає адаптуватися: «Втрата ваги в такому швидкому темпі може перевантажити наші органи і навіть загрожувати життю. Науково обґрунтоване втрата ваги має бути поступовою, дозволяючи мозку, жиру в організмі, м’язам та органам адаптуватися до нового енергетичного балансу».

Медики радять безпечнішу мету — близько 0,5 кг на тиждень, аби зберегти здоров’я та стабільний обмін речовин.

Тож хоча шанс виграти Porsche Panamera, який належить власнику спортзалу, звучить привабливо, експерти нагадують: жоден автомобіль не вартий ризику для життя.

Нагадаємо, водій підпалив свій Porsche заради страховки та потрапив на відео.

207
