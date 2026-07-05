Спортзал повернув клієнту гроші через скарги на запах тіла

Чоловік тренується у спортзалі / © iStock

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У Китаї чоловік отримав повернення коштів за абонемент до фітнесклубу після того, як адміністрація попросила його більше не відвідувати заклад через численні скарги інших клієнтів на різкий запах тіла.

Як пише SCMP, крім компенсації, йому також запропонували безкоштовний тримісячний абонемент в іншому спортивному клубі.

Головним героєм історії став мешканець міста Ханчжоу в провінції Чжецзян, якого місцеві ЗМІ називають лише на прізвище Ші.

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У травні 2025 року чоловік придбав трирічний абонемент до фітнесклубу за 6 388 юанів (приблизно 940 доларів США). Договір дозволяв йому користуватися послугами спортзалу до кінця квітня 2028 року.

Ші розповів журналістам, що близько десяти років тому кардинально змінив спосіб життя. Йому вдалося схуднути зі 125 до 80 кілограмів, після чого регулярні тренування стали невід’ємною частиною його життя.

Після оформлення абонемента він відвідував спортзал приблизно п’ять разів на тиждень.

Однак 20 червня чоловік несподівано отримав повідомлення від адміністрації клубу, в якому його поінформували про дострокове припинення дії абонемента.

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«Ми довго й ретельно обмірковували це рішення. Ми повернемо вам гроші за час, що залишився до закінчення терміну дії абонемента», — йшлося у повідомленні.

Адміністрація також пояснила причину такого рішення.

«Ми й так перебуваємо під тиском через економічний спад і намагаємося добре ставитися до кожного клієнта. Але багато клієнтів неодноразово скаржилися нам, що сильний запах у спортзалі заважає їм. Тому ми змушені припинити дію вашого абонемента».

У результаті чоловікові повернули 3 888 юанів (близько 570 доларів США) за невикористаний період абонемента. Крім того, спортзал надав йому безкоштовний тримісячний абонемент до іншого фітнесклубу.

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Представники закладу пояснили журналістам, що Ші дійсно дуже сильно пітнів під час тренувань, а від нього відчувався різкий запах.

За словами адміністрації, інші відвідувачі регулярно скаржилися, що біля тренажерів, якими користувався чоловік, тривалий час залишався неприємний запах. Деякі клієнти навіть уникали бігових доріжок і тренажерів, розташованих поруч із ним.

У спортзалі зазначили, що вже намагалися знайти компроміс. Зокрема, чоловікові запропонували тренуватися в окремій зоні залу та приходити в години, коли відвідувачів було менше. Проте навіть після цього скарги не припинилися.

Сам Ші визнав, що має рясне потовиділення, однак запевнив, що завжди намагався мінімізувати незручності для інших.

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За його словами, він приносив із собою декілька рушників, регулярно витирав піт і накривав ними тренажери після використання.

Чоловік також зізнався, що хотів би й надалі відвідувати саме цей спортзал, адже він розташований неподалік від його дому.

Сподіваючись знайти вирішення ситуації, Ші звернувся до популярної місцевої телепрограми про повсякденне життя, яку транслює телеканал Zhejiang TV.

Втім, після виходу сюжету жодних змін не відбулося. Також невідомо, чи звертався чоловік зі скаргою до компетентних органів.

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Історія швидко стала предметом активних дискусій у китайських соціальних мережах. При цьому більшість користувачів підтримали рішення адміністрації фітнесклубу.

«Боже мій, він навіть поскаржився на телеканалі. Я на боці спортзалу», — написав один із коментаторів.

Інший припустив: «У нього, мабуть, бромідроз. Звичайне потовиділення не супроводжується таким сильним запахом. У мене колись був клієнт із бромідрозом, і я не міг дихати, стоячи поруч із ним».

Водночас знайшлися й ті, хто став на захист чоловіка.

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«Хіба це не дискримінація? Адже тренажерний зал — це місце, де люди пітніють», — написав ще один користувач.

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