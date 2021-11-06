Спрацювала, як сигналізація: голосиста касирка налякала грабіжника банку

Чоловіка з пістолетом співробітниця банку своїм криком змусила тікати.

Увечері в суботу, 6 листопада, у російському місті Санкт-Петербурзі співробітниця банку "Вікінг" врятувала фінансову установу від пограбування.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT, опублікувавши відповідне відео з камер спостереження.

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Близько сьомої години вечора невідомий чоловік увійшов до відділення банку і підійшовши до каси повідомив, що хотів би обміняти долари і поліз рукою до внутрішньої кишені. Через кілька миттєвостей він вийняв руку, в якій замість валюти був пістолет.

Погрожуючи зброєю, грабіжник вимагав віддати йому гроші. У відповідь касирка так закричала, що змусила його втекти. Наразі невдаху розшукує поліція.

Нагадаємо, раніше в Києві жінка намагалась пограбувати відділення одного із банків біля площі Шевченка за допомогою іграшкового пістолета.

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