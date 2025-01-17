Справа про чашку кави: як пенсіонерка відсудила у McDonald's $2,7 млн (фото)

Жінка отримала 2,7 мільйона доларів у судовому позові проти McDonald's після того, як пролила каву собі на коліна на парковці.

Цю історію пригадало видання Unilad.

1992 року Стелла Лібек отримала серйозні опіки після того, як гарячий напій із мережі ресторанів швидкого харчування пролився їй на коліна, коли вона перебувала в машині, за кермом якої був її онук.

Кава з McDonald's виявилася небезпечно гарячою, що спричинило опіки третього ступеня на 16 відсотках тіла Стелли. Її внутрішня частина стегон і навіть геніталії були обпечені, оскільки шкіра згоріла настільки, що стали видні шари м'язової і жирової тканини.

Після інциденту Стелла провела вісім днів у лікарні і пройшла безліч процедур, зокрема пересадження шкіри. За час перебування в лікарні Стелла втратила близько 9 кг, що становило майже 20 відсотків її ваги.

Хоча Стелла одужала за два роки, довга судова тяганина з "Макдональдсом" набула широкого розголосу в суспільстві.

Спочатку клієнтка запропонувала залагодити справу за 20 000 доларів, що покрило б витрати на її здоров'я і було б лише краплею в морі для компанії такого розміру, як McDonald's. Однак мережа фастфудів відмовилася, натомість запропонувавши Стеллі 800 доларів після жахливого випробування, яке їй довелося пережити.

Зрештою, справа дійшла до суду 1994 року, де присяжні дізналися, що 700 інших людей отримали опіки від гарячих напоїв у McDonald's.

Кеннет Вагнер, адвокат, який представляв Стеллу, сказав: "Ще до подавання позову ми знали, що температура води становила 190 градусів або близько того. Наша позиція полягала в тому, що продукт був необґрунтовано небезпечним, і температура повинна була бути нижчою".

Справа завершилася тим, що присяжні запропонували Стеллі 200 000 доларів компенсації, яка була зменшена до 160 000 доларів. Стеллі також було присуджено $2,7 млн штрафних збитків, хоча ця сума знизилася до $480 000, а сума врегулювання залишилася конфіденційною.

Стелла Лібек

Стелла померла в серпні 2004 року у віці 91 року, хоча її сім'я стверджувала, що якість її життя стрімко погіршилася після інциденту з кавою і в останні роки її життя. Її дочка стверджувала, що "опіки і судовий розгляд дали про себе знати" і що після завершення судового процесу якість життя Стелли "знизилася".

Іменем Стелли Лібек названо нагороду, яку щорічно присуджували за найбезглуздіше судове рішення у США.

Остання премія Стелли присуджена 2007 року. 2012-го автор премії оголосив про те, що її видавання припинено.

Справа, розпочата Стеллою, знаходила все нових і нових послідовників, і з кожним роком список лауреатів поповнювався все новими іменами. Ось деякі з них:

У грудні 1997 року дівчина на ім'я Ембер Карсон із Ланкастера, штат Пенсильванія, мала романтичну вечерю у філадельфійському ресторані зі своїм уже ексбойфрендом. Щось її засмутило в його словах і, не довго думаючи, Карсон жбурнула у хлопця склянку з напоєм. Той спритно ухилився, і ще більш роздратована дівчина встала і попрямувала до виходу. Там вона послизнулася на власноруч розлитому напої і зламала собі куприк. Суд вирішив, що ресторан зобов'язаний виплатити постраждалій 113,5 тисяч доларів.

У грудні 1997 року Кара Волтон із Клеймонта, штат Делавер, щоб не платити 3,5 долара, які вона була винна нічному клубу, спробувала втекти через вікно вбиральні. За вибиті два передні зуби, що стали результатом власного падіння з вікна, їй вдалося відсудити у закладу 12000 доларів плюс відшкодування витрат на дантиста.

У червні 1998 року 19-річний Карл Трумен із Лос-Анджелеса вирішив поцупити колеса з авто свого сусіда. Щойно він почав знімати перший ковпак, до машини повернувся господар, увімкнув запалювання і натиснув на газ. На лікування руки Карла, яку переїхав автомобіль, суд зобов'язав неуважного водія виплатити 74000 доларів плюс компенсацію за лікування.

Нагадаємо, 70-річний чоловік виграв найбільшу медичну компенсацію за невдалі ін'єкції у пеніс. Він отримав $412 000 000 після того, як "інвазивні" ін'єкції зруйнували його статевий орган.

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