Справа висіла 33 роки: яка крихітна деталь на тілі жертви допомогла поліції вийти на слід убивці

ДНК-тест може допомогти знайти вбивцю через понад 30 років після скоєння злочину / © Getty Images

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З річки Трініті у Техасі 33 роки тому витягли тіло вбитої жінки — матері двох дітей Шеллі Воткінс, проте злочинців так і не знайшли. Тоді підозри впали на її чоловіка Джеррі Мака Воткінса, але справу проти нього закрили через брак доказів за кілька днів до суду.

Про несподіваний прорив у цьому давньому розслідуванні пише LADbible.

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Вплив медіа: як подкаст відновив інтерес поліції

Журналістка Керол Довсон та слідчий Вес Фергюсон детально обговорили цю загадкову історію у своєму спеціальному кримінальному подкасті. Після виходу цих випусків правоохоронні органи офіційно відновили розслідування та залучили до справи відразу три різні відомства. Журналістка заявила, що сучасний розвиток технологій дозволяє ідентифікувати особу злочинця за допомогою лише одного нанограма генетичного матеріалу.

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Ще у 2024 році автори подкасту розповіли про успішне виділення профілю ДНК з пластикової плівки, в яку було загорнуто тіло жертви. Цей зразок не збігся з ДНК родини Воткінсів, що наштовхнуло поліцію на думку про причетність інших невідомих осіб.

Жорстокі деталі: що відомо про вбивство

Тіло загиблої виявили у воді загорнутим у пластик та міцно обмотаним липкою стрічкою. Щоб труп не сплив на поверхню, вбивця завбачливо прив’язав до нього два важкі шлакоблоки.

Експерти нарахували щонайменше вісім глибоких порізів на потилиці жінки, які свідчили про вкрай жорстокий напад. Крім того, на її горлі залишився чіткий слід від удушення якимось стороннім предметом.

Підозрілі збіги: знищення можливих доказів

Під час обшуку будинку подружжя у дев’яностих роках слідчі знайшли сліди крові в гаражі, де пара сварилася перед зникненням жінки. Ще одну підозрілу пляму правоохоронці виявили безпосередньо біля входу до цього ж приміщення.

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Керол Довсон зазначила, що після того скандалу власники повністю перефарбували бетонну підлогу. Під’їзна дорога до будинку також була терміново заасфальтована та засипана новим шаром гравію.

Ситуація стала ще дивнішою, коли одразу після ефіру про закривавлену підлогу невідома бригада почала розбивати бетон у гаражі відбійними молотками. Журналістка відкрито дивується такому збігу, адже знищення підлоги почалося наступного дня після публікації інформації про можливий збір генетичного матеріалу.

Така панічна реакція та поспішне знищення потенційних доказів свідчать про те, що справжній вбивця досі перебуває на волі і дуже боїться викриття. Тепер правоохоронці та автори подкасту покладають величезні надії на те, що новітні наукові досягнення нарешті дозволять здійснити довгоочікуване правосуддя.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві рідної матері. Відео жорстокої розправи слідчі виявили в телефоні підозрюваного.

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