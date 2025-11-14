ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
363
1 хв

Впораються лише найрозумніші: переставте один сірник і виправте рівняння 6−6=8 за 20 секунд

Хочете перевірити свій розум? Ця головоломка створена лише для справжніх геніїв!

Тетяна Мележик
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Зрозуміють лише генії: як вирішити головоломку

Вона змусить ваш мозок працювати на повну потужність.

Перед вами просте, на перший погляд, арифметичне рівняння: 6−6=8. Але воно зовсім неправильне.

Ваше завдання — всього за 20 секунд виправити його, перемістивши лише один сірник.

Готові кинути собі виклик? Тоді ставимо таймер!

Якщо вам вдалося перетворити неправильне рівняння на правильне одним єдиним рухом сірника — вітаємо! Ви виявили справжній талант генія.

Це означає, що ваш потенціал величезний, і попереду на вас чекають нові інтелектуальні пригоди. Ми підготували ще безліч цікавих завдань, які допоможуть розкрити ваші здібності. Вперед — до успіху та перемог!

Правильна відповідь

Переміщаємо сірник із цифри 8, перетворюючи її на 6, та отримуємо правильне рівняння: 6=6=6.

