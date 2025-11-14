- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 363
- Час на прочитання
- 1 хв
Впораються лише найрозумніші: переставте один сірник і виправте рівняння 6−6=8 за 20 секунд
Хочете перевірити свій розум? Ця головоломка створена лише для справжніх геніїв!
Вона змусить ваш мозок працювати на повну потужність.
Перед вами просте, на перший погляд, арифметичне рівняння: 6−6=8. Але воно зовсім неправильне.
Ваше завдання — всього за 20 секунд виправити його, перемістивши лише один сірник.
Готові кинути собі виклик? Тоді ставимо таймер!
Якщо вам вдалося перетворити неправильне рівняння на правильне одним єдиним рухом сірника — вітаємо! Ви виявили справжній талант генія.
Це означає, що ваш потенціал величезний, і попереду на вас чекають нові інтелектуальні пригоди. Ми підготували ще безліч цікавих завдань, які допоможуть розкрити ваші здібності. Вперед — до успіху та перемог!
Правильна відповідь
Переміщаємо сірник із цифри 8, перетворюючи її на 6, та отримуємо правильне рівняння: 6=6=6.