Впораються лише найрозумніші: переставте один сірник і виправте рівняння 6−6=8 за 20 секунд

Вона змусить ваш мозок працювати на повну потужність.

Перед вами просте, на перший погляд, арифметичне рівняння: 6−6=8. Але воно зовсім неправильне.

Ваше завдання — всього за 20 секунд виправити його, перемістивши лише один сірник.

Готові кинути собі виклик? Тоді ставимо таймер!

Якщо вам вдалося перетворити неправильне рівняння на правильне одним єдиним рухом сірника — вітаємо! Ви виявили справжній талант генія.

Правильна відповідь

Переміщаємо сірник із цифри 8, перетворюючи її на 6, та отримуємо правильне рівняння: 6=6=6.