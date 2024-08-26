"Справжнього Мауглі", який жив у лісі з дикими тваринами, тепер не впізнати: фото до і після

Історія про хлопчика, який втік з дому, щоб жити з дикими тваринами в лісах Руанди, закінчилася щасливо.

Про це повідомляє Daily Star.

Занзімана Еллі охрестили "справжнім Мауглі" завдяки документальному фільму про його життя, який вийшов на YouTube 2021 року.

Юнак отримав таке прізвисько через порівняння з історією Мауглі, хлопчика, якого виховали вовки, у класичному диснеївському фільмі "Книга джунглів".

У документальному фільмі Занзімана можна було побачити в лісі, де він їсть траву та банани разом із дикими тваринами.

Занзіман Еллі / Фото: Newsflash

Еллі був змушений втекти з дому після того, як жорстокі хулігани перетворили його життя на страждання через його зовнішність. Його також називали "мавпою".

Він страждає на захворювання, яке називається мікроцефалія, коли дитина народжується з головою набагато меншою за норму.

Занзіман Еллі / Фото: Newsflash

Однак його життя змінилося, коли до африканської країни приїхала знімальна група, щоб зняти про нього документальний фільм, завдяки якому він возз'єднався зі своєю сім'єю.

Тепер Занзімана, якому сьогодні 25 років, неможливо впізнати під час його останньої появи у ЗМІ.

Документалісти Afrimax TV створили сторінку на GoFundMe, яка отримала численні пожертви з усього світу. Це дозволило Занзіману та його мамі побудувати нове життя разом. Кадри 2022 року показують, який вигляд має Еллі в шкільній формі та насолоджується домашнім життям з мамою. Його мама наполягає, що його неймовірне перетворення – це ніщо інше, як "диво".

Занзіман Еллі / Фото: Newsflash

Пожертви були використані, щоб відправити його до школи для дітей з особливими потребами в громадському центрі Убумве в Руанді. Його мама сказала: "Бог – творець див. З нього насміхалися, і я часто бігала за ним. Зараз він ходить до школи зі своїми однолітками, і я дуже щаслива. У мого сина хороше життя, доброзичливці побудували мені будинок...Моє горе забрали".

В їхньому новому будинку Занзіман має власну спальню. Мама з сином також шоковані тим, що у них є телевізор. "Раніше ми жили в старому будинку, який міг впасти будь-якої миті. Я ніколи не думала, що мої бажання здійсняться. У цьому будинку є все, що потрібно для того, щоб цей будинок був домом. Це рай на землі. Ти приніс мені цей пристрій, де я бачу людей, які розмовляють зі мною (телевізор). Я більше ніколи не буду почуватися самотньою", - поділилася жінка.

Занзіман Еллі / Фото: Afrimax English/Youtube

Остання інформація про Занзіамана, яка була оприлюднена, полягала в тому, що він також навчився їздити на велосипеді і зміг самостійно митися і прати свій одяг.

Нагадаємо, який зараз вигляд має українська дівчинка-мауглі Оксана Малая, яку виховали собаки. Її історія сколихнула весь світ на початку 90-х.

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