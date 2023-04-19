Справжнє диво: підліток з рідкісним захворюванням ожив після того, як його оголосили мертвим

Підліток з Техасу, який загинув на вершині стіни для скелелазіння, повернувся до життя за дві години після зупинки серця.

Лікарі назвали це "справжнім дивом", передає Fox 26.

У 16-річного Семмі Берко зупинилося серце у спортзалі.

"Він піднявся на вершину стіни, подзвонив у дзвінок, а потім його тіло обм'якло, і було схоже, що він або кепкує, або знепритомнів. Вони не були повністю впевнені, і, коли зрозуміли, що він не відповідає, вони повільно опустили його", — сказала мати Семмі, Дженніфер.

Працівники спортзалу, парамедики та лікарі по черзі робили підлітку серцево-легеневу реанімацію протягом двох годин, перш ніж Семмі був оголошений мертвим.

Батьки, які оплакували втрату старшого брата Семмі, Френкі, який помер три роки тому, отримали можливість особисто попрощатися зі своїм другим сином.

"Я почала з ним розмовляти, просто кажучи йому, як я його люблю і шкодую, що ми не знали, як його врятувати. Раптом, коли я почала молитися, мій чоловік сказав: "Боже мій, він оживає", - сказала Дженніфер.

Фото: Fox26Houston

Жінка додала, що медики, які бачили найгірше із найгіршого, підходили до них і казали, що ніколи не бачили нічого подібного.

Лікарі назвали підлітка "дивом" не лише тому, що він обдурив смерть, а й тому, що повернувся з мінімальними черепно-мозковими травмами.

Через брак кисню в його мозку під час його ефемерної смерті Семмі страждав лише на короткочасну втрату пам'яті протягом декількох тижнів.

"Я нічого не пам'ятаю про той день, коли це сталося. Останнє, що я пам'ятаю, це ніч перед тим, як ми повинні були підписати відмову онлайн на скеледромі, а потім я прокинулася... Потім я пам'ятаю, як мій тато сказав мені: "Ось що трапилося, і тобі краще запам'ятати цього разу, тому що він говорив це так багато разів", - сказав Семмі виданню.

Підліток також отримав ішемічну травму хребта під час зупинки серця та втратив чутливість у ногах, але знову вчиться ходити.

Фото: Fox26Houston

Цей досвід, хоч і жахливий, допоміг розкрити рідкісне генетичне захворювання, яке жило в генеалогічному дереві Берко.

Дженніфер, Семмі та Френкі через незнання жили з катехоламінергічною поліморфною шлуночковою тахікардією (CPVT), рідкісним генетичним захворюванням, що вражає його серце.

Френкі, який помер, коли йому було 16 років, страждав від нападів, які призвели до множинних черепно-мозкових травм, у тому числі до одного, через який він упав з трампліну на землю з висоти 10 футів і приземлився на голову.

Батько хлопчика Крейг, колишній фельдшер, намагався зробити Френкі серцево-легеневу реанімацію під час його останнього нападу, але підлітка не вдалося реанімувати.

"Відчуття, коли ми дісталися швидкої допомоги, було найжахливішим виконанням Дня бабака", — сказала Дженніфер. "Ми думали, що вже пройшли через найгірше. Ми купували машину на день народження Френкі, коли втратили його, і тепер нам залишалося два роки до випуску Семмі, і ми збиралися купити йому машину на день народження як сюрприз, і це сталося. Я думаю, це просто шок і відчуття, що ти знову і знову переживаєш найжахливіший час у своєму житті".

Після виявлення хвороби, Семмі пройшов процедуру і разом із матір'ю йому виписали довічний рецепт на ліки, які допомагають запобігти зупинці серця.

Підліток працює над відновленням сили ніг та проходить музичну терапію.

"Я знав, що це буде дивний, божевільний досвід — знову навчитися ходити та працювати над силою, не використовуючи ноги, щоб мати змогу балансувати. Насправді це був дивовижний досвід, ніби я помітив, що з кожним днем мені стає краще! Я роблю щось нове кожного божого дня", — сказав Семмі.

Нагадаємо, австралієць пережив жахливий випадок, коли в його кишені вибухнув акумулятор iPhone. Внаслідок цього він зазнав серйозних травм.

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