Справжні генератори щастя: 7 порід собак, які вражають своїм життєрадісним характером

Які породи собак найжиттєрадісніші: експерти назвали сім

Реклама

Деякі собаки ніби створені для того, щоб підіймати настрій господарям. Вони охоче граються, радіють спілкуванню з людьми та демонструють свої емоції так яскраво, що їхній гарний настрій складно не помітити. Дресирувальники назвали сім порід собак, які особливо відомі своєю життєрадісністю.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Реклама

Водночас порода не визначає характер тварини на сто відсотків. На поведінку собаки впливають генетика, виховання, соціалізація, стан здоров’я та умови, в яких вона живе. Однак представники деяких порід справді мають репутацію товариських, грайливих і орієнтованих на людину.

Реклама

Золотистий ретривер

Золотистих ретриверів недарма вважають одними з найжиттєрадісніших собак. Вони люблять людей, охоче знайомляться з новими людьми та зазвичай із великим ентузіазмом долучаються до будь-якої активності.

Фахівчиня з дресирування Моллі Єсперсен пояснює, що радісний характер золотистих ретриверів поєднує дружелюбність, прихильність до людей і сильне бажання догодити господареві. Особливо добре такі собаки почуваються, коли мають достатньо спілкування, ігор, тренувань і прогулянок.

Самоїд

Знаменита «усмішка» самоїда — не єдина причина, через яку ці собаки здаються постійно щасливими. Вони товариські, грайливі та люблять брати участь у сімейних справах.

За словами Єсперсен, самоїди мають яскраву й життєрадісну вдачу, яка добре відповідає їхньому характерному виразу морди. Особливо комфортно вони почуваються, коли мають заняття та можуть багато часу проводити поруч із людьми.

Реклама

Боксер

Навіть дорослі боксери нерідко зберігають майже цуценячу грайливість. Вони енергійні, емоційні та можуть дуже виразно демонструвати, коли їм весело.

Дресирувальник Кріс Лавєрсід зазначає, що боксери й у дорослому віці залишаються охочими до ігор та різноманітних активностей. Саме тому вони можуть стати веселими компаньйонами для родини, готової приділяти їм достатньо часу.

Бігль

Допитливість біглів може перетворити звичайну прогулянку на справжню пригоду. Ці собаки люблять досліджувати навколишній світ, а їхній гострий нюх постійно підкидає їм нові приводи для зацікавлення.

Біглі також товариські та легко захоплюються тим, що відбувається навколо. Свою радість вони можуть демонструвати активним привітанням господаря або характерним голосним виттям.

Реклама

Французький бульдог

Французькі бульдоги поєднують відносно спокійний характер із раптовими сплесками грайливості. Вони люблять бути поруч із людьми, а їхня виразна міміка часто робить кумедні витівки ще помітнішими.

За словами Єсперсен, представники цієї породи мають безтурботну, майже комедійну енергію. Водночас вони ласкаві й сильно орієнтовані на спілкування зі своєю родиною.

Австралійська вівчарка

Для австралійських вівчарок радість часто означає рух. Це активні й розумні робочі собаки, яким потрібні фізичні навантаження та завдання для розуму.

Вони можуть із захопленням ганятися за м’ячем, займатися аджиліті чи виконувати інші завдання. Для активних господарів така готовність до спільних занять може зробити австралійську вівчарку чудовим компаньйоном.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

У кавалер-кінг-чарльз-спанієлів радість проявляється значно спокійніше. Замість невгамовної активності вони часто обирають близькість до господаря, ласку та спільний відпочинок.

Ці собаки ніжні, товариські й дуже прив’язані до людей. За словами Єсперсен, для їхнього гарного настрою важливіше товариство улюбленої людини, ніж постійна фізична активність.

Нагадаємо, раніше ветеринари назвали сім порід собак, які вирізняються впевненістю, але водночас можуть сильно прив’язуватися до господарів та бути ніжними домашніми улюбленцями.

Новини партнерів

Новини партнерів