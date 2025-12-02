Справжні причини нічних пробуджень: вчена пояснила, чому сон переривається саме о 4 ранку

Раннє пробудження та проблеми зі сном / © unsplash.com

Безсоння або нав’язлива звичка прокидатися щоночі в один і той самий час — одне з найнеприємніших відчуттів.

За даними дослідження Bupa, мільйони людей прокидаються о 4:05 ранку.

«Навіть якщо ви вже пробували лаванду, техніки релаксації, теплі напої перед сном та інші заспокійливі ритуали, але сон все одно „втікає“, — не все втрачено», — йдеться у матеріалі.

Експертка зі сну Ліза Артіс пояснила, що приблизно через чотири-п’ять годин після засинання людина починає отримувати «менше глибокого сну».

«Тобто якщо ви лягаєте близько 23:00, найглибша фаза сну закінчується якраз приблизно о 4 ранку, і ви переходите у легший сон — звідси й пробудження», — каже Артіс.

Причини раннього пробудження

Гормони

Одна з причин — робота гормонів.

«Наш сон керується внутрішнім біологічним годинником — циркадним ритмом. Особливо важливим є цикл сон–пробудження», — каже експертка.

Сон регулюється двома гормонами:

мелатонін — допомагає заснути

кортизол — допомагає прокинутися та залишатися бадьорим

Їхній рівень коливається протягом доби. Дисбаланс може викликати нічні пробудження.

Інша експертка, лікарка загальної практики Маріям Х. Малік, радить перед сном виконувати заспокійливі дії: читання, легку музику, дихальні вправи, медитацію.

«Думскролінг» у телефоні

Докторка Малік додає: «Синє світло від гаджетів пригнічує вироблення мелатоніну».

Тому краще тримати телефон в іншій кімнаті та уникати екранів щонайменше за дві години до сну.

Харчові звички

До нічних пробуджень можуть призводити:

кофеїн

пізня важка їжа

надлишок цукру

нестача магнію або вітамінів групи B

алкоголь

Алкоголь спочатку викликає сонливість, але коли його дія слабшає — ви можете прокинутися. Також він може змусити вставати до туалету вночі.

Докторка Малік радить уникати великої кількості рідини перед сном.

Вік

З віком структура сну змінюється. Старші люди частіше стикаються з фрагментованим сном та нічними пробудженнями.

Також поширено зменшення вироблення мелатоніну.

У жінок частою причиною є перименопауза.

«Статеві гормони — естроген і прогестерон — тісно пов’язані з мелатоніном та серотоніном, які відповідають за сон і розслаблення», — каже Ліза Артіс.

Симптоми зниження естрогену:

нічні припливи

підвищене потовиділення

сухість шкіри

зниження лібідо

Допомогти, за словами фахівців, можуть фітоестрогени — речовини, що імітують дію природного жіночого гормону.

Раніше фахівці розповіли, що сон понад дев’ять годин може бути навіть шкідливішим, ніж недосипання.