ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
2
Час на прочитання
2 хв

Справжні причини нічних пробуджень: вчена пояснила, чому сон переривається саме о 4 ранку

Експертка зі сну розповіла, чому люди часто прокидаються вночі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Справжні причини нічних пробуджень: вчена пояснила, чому сон переривається саме о 4 ранку

Раннє пробудження та проблеми зі сном / © unsplash.com

Безсоння або нав’язлива звичка прокидатися щоночі в один і той самий час — одне з найнеприємніших відчуттів.

За даними дослідження Bupa, мільйони людей прокидаються о 4:05 ранку.

«Навіть якщо ви вже пробували лаванду, техніки релаксації, теплі напої перед сном та інші заспокійливі ритуали, але сон все одно „втікає“, — не все втрачено», — йдеться у матеріалі.

Експертка зі сну Ліза Артіс пояснила, що приблизно через чотири-п’ять годин після засинання людина починає отримувати «менше глибокого сну».

«Тобто якщо ви лягаєте близько 23:00, найглибша фаза сну закінчується якраз приблизно о 4 ранку, і ви переходите у легший сон — звідси й пробудження», — каже Артіс.

Причини раннього пробудження

Гормони

Одна з причин — робота гормонів.

«Наш сон керується внутрішнім біологічним годинником — циркадним ритмом. Особливо важливим є цикл сон–пробудження», — каже експертка.

Сон регулюється двома гормонами:

  • мелатонін — допомагає заснути

  • кортизол — допомагає прокинутися та залишатися бадьорим

Їхній рівень коливається протягом доби. Дисбаланс може викликати нічні пробудження.

Інша експертка, лікарка загальної практики Маріям Х. Малік, радить перед сном виконувати заспокійливі дії: читання, легку музику, дихальні вправи, медитацію.

«Думскролінг» у телефоні

Докторка Малік додає: «Синє світло від гаджетів пригнічує вироблення мелатоніну».

Тому краще тримати телефон в іншій кімнаті та уникати екранів щонайменше за дві години до сну.

Харчові звички

До нічних пробуджень можуть призводити:

  • кофеїн

  • пізня важка їжа

  • надлишок цукру

  • нестача магнію або вітамінів групи B

  • алкоголь

Алкоголь спочатку викликає сонливість, але коли його дія слабшає — ви можете прокинутися. Також він може змусити вставати до туалету вночі.

Докторка Малік радить уникати великої кількості рідини перед сном.

Вік

З віком структура сну змінюється. Старші люди частіше стикаються з фрагментованим сном та нічними пробудженнями.

Також поширено зменшення вироблення мелатоніну.

У жінок частою причиною є перименопауза.

«Статеві гормони — естроген і прогестерон — тісно пов’язані з мелатоніном та серотоніном, які відповідають за сон і розслаблення», — каже Ліза Артіс.

Симптоми зниження естрогену:

  • нічні припливи

  • підвищене потовиділення

  • сухість шкіри

  • зниження лібідо

Допомогти, за словами фахівців, можуть фітоестрогени — речовини, що імітують дію природного жіночого гормону.

Раніше фахівці розповіли, що сон понад дев’ять годин може бути навіть шкідливішим, ніж недосипання.

Дата публікації
Кількість переглядів
2
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie