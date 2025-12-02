- Дата публікації
Справжні причини нічних пробуджень: вчена пояснила, чому сон переривається саме о 4 ранку
Експертка зі сну розповіла, чому люди часто прокидаються вночі.
Безсоння або нав’язлива звичка прокидатися щоночі в один і той самий час — одне з найнеприємніших відчуттів.
За даними дослідження Bupa, мільйони людей прокидаються о 4:05 ранку.
«Навіть якщо ви вже пробували лаванду, техніки релаксації, теплі напої перед сном та інші заспокійливі ритуали, але сон все одно „втікає“, — не все втрачено», — йдеться у матеріалі.
Експертка зі сну Ліза Артіс пояснила, що приблизно через чотири-п’ять годин після засинання людина починає отримувати «менше глибокого сну».
«Тобто якщо ви лягаєте близько 23:00, найглибша фаза сну закінчується якраз приблизно о 4 ранку, і ви переходите у легший сон — звідси й пробудження», — каже Артіс.
Причини раннього пробудження
Гормони
Одна з причин — робота гормонів.
«Наш сон керується внутрішнім біологічним годинником — циркадним ритмом. Особливо важливим є цикл сон–пробудження», — каже експертка.
Сон регулюється двома гормонами:
мелатонін — допомагає заснути
кортизол — допомагає прокинутися та залишатися бадьорим
Їхній рівень коливається протягом доби. Дисбаланс може викликати нічні пробудження.
Інша експертка, лікарка загальної практики Маріям Х. Малік, радить перед сном виконувати заспокійливі дії: читання, легку музику, дихальні вправи, медитацію.
«Думскролінг» у телефоні
Докторка Малік додає: «Синє світло від гаджетів пригнічує вироблення мелатоніну».
Тому краще тримати телефон в іншій кімнаті та уникати екранів щонайменше за дві години до сну.
Харчові звички
До нічних пробуджень можуть призводити:
кофеїн
пізня важка їжа
надлишок цукру
нестача магнію або вітамінів групи B
алкоголь
Алкоголь спочатку викликає сонливість, але коли його дія слабшає — ви можете прокинутися. Також він може змусити вставати до туалету вночі.
Докторка Малік радить уникати великої кількості рідини перед сном.
Вік
З віком структура сну змінюється. Старші люди частіше стикаються з фрагментованим сном та нічними пробудженнями.
Також поширено зменшення вироблення мелатоніну.
У жінок частою причиною є перименопауза.
«Статеві гормони — естроген і прогестерон — тісно пов’язані з мелатоніном та серотоніном, які відповідають за сон і розслаблення», — каже Ліза Артіс.
Симптоми зниження естрогену:
нічні припливи
підвищене потовиділення
сухість шкіри
зниження лібідо
Допомогти, за словами фахівців, можуть фітоестрогени — речовини, що імітують дію природного жіночого гормону.
Раніше фахівці розповіли, що сон понад дев’ять годин може бути навіть шкідливішим, ніж недосипання.