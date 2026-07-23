Чому насправді коти вилизують один одного, коли така дія означає суперництво

Коти вилизують один одного

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Взаємне вилизування у тваринному світі прийнято вважати милими обіймами та проявом щирої любові між чотирилапими. Проте наукові дослідження у сфері поведінки тварин доводять абсолютно інше, у багатьох випадках так званий аллогрумінг зовсім не пов’язаний із гігієною чи турботою. Насправді коти використовують його як прихований інструмент домінування, пасивної агресії та жорсткого суперництва за території й ресурси.

М’який тиск замість відкритої бійки

Коти є розумними хижаками, які намагаються уникати прямих і небезпечних конфліктів із використанням кігтів та зубів. Коли між тваринами виникає напруга — наприклад, у боротьбі за найкраще сонячне місце на підвіконні, улюблену лежанку чи доступ до миски — вони часто вдаються до маніпуляцій. Дослідження показують, що приблизно до 20 відсотків таких вилизувань припадає на зону вух. Тварина починає нав’язливо вилизувати суперника зовсім не з ніжності, а як завуальований тиск, що має на меті витіснити іншого кота з його позиції.

Ознаки прихованого стресу та невдоволення

Під час подібних сеансів домінування жертва такого облизування зазвичай демонструє явні сигнали дискомфорту, відводить вуха назад, напружується, трясе головою, облизує губи або навіть намагається відсторонитися. Це підтверджує, що процес не приносить задоволення, а є формою соціального тиску. Домінуючий кіт демонструє свою силу тонким, але ефективним методом, змушуючи іншу тварину поступитися місцем без прояву відкритої жорстокості.

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Що ще може означати взаємне вилизування у котів

Окрім прихованого суперництва та пасивної агресії, дослідники виділяють й інші можливі причини такої поведінки:

Справжня соціальна прив’язаність та дружба (хоча в ході спостережень її фіксують рідше, ніж прийнято вважати — переважно за умови повного збігу поз та розслабленого стану обох тварин).

Догляд за важкодоступними ділянками тіла (гігієнічна функція, коли коти допомагають один одному вимити голову, шию чи вуха, куди складно дотягнутися самостійно).

Ініціація та загравання до гри (у таких випадках облизування зазвичай зосереджується в ділянці шиї, де коти найчастіше кусають одне одного під час активних бавищ).

Демонстрація ієрархії та лідерства (односторонній процес, коли тварина з вищим рангом навмисно вилизує нижчу за статусом, підтверджуючи свій авторитет).

Отже, міф про те, що взаємне вилизування є виключно ознакою дружби та гігієни, остаточно розвінчано. У багатьох ситуаціях це багатофункціональна поведінка, яка може бути як проявом прихованої агресії чи психологічного тиску, так і звичайною грою або прагненням навести лад у важкодоступних місцях.

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