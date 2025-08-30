"Справжня вампірка": жінка спантеличила своїм незвичним харчуванням та життям

Реклама

29-річна американка з Огайо, США, відома у мережі як Vampire Hellie, стверджує, що є «справжньою живою вампіркою» і має особливий спосіб харчування.

У TikTok за її життям стежать понад 47 тисяч підписників. Гелен Швейцер (справжнє ім’я дівчини) веде щоденний блог про своє «вампірське існування». Вона носить гострі ікла, готичний одяг і плащі, але запевняє: її спосіб життя виходить далеко за межі косплею.

«Я буквально вампірка», — заявила Геллі. — «Це не лише про ікла чи костюми. Для мене вампіризм означає харчуватися енергією».

Реклама

За словами блогерки, вона відчуває брак власної життєвої сили, тож «підживлюється» енергією інших людей або навколишнього середовища. При цьому вона наголошує: зробити це можна лише за згоди іншої людини.

«Згода — це обов’язково. Іноді я можу почуватися виснаженою, а моя подруга — навпаки, мати надлишок енергії. Тоді вона дозволяє мені взяти трохи її енергії, і це вигідно для нас обох», — пояснює Геллі.

Гелен Швейцер / © скриншот з відео

Окрім так званого «енергетичного живлення», дівчина дозволяє собі й більш традиційні «вампірські страви» — наприклад, криваві ковбаски. Проте пити людську кров чи завдавати шкоди людям вона категорично відмовляється.

Геллі розповідає, що перетворила дитячу захопленість вампірами на повноцінну кар’єру. Спочатку її образ був лише косплеєм, однак згодом вона усвідомила, що відчуває себе «вампіркою» і поза камерою.

Реклама

Попри готичний стиль та незвичні погляди, у повсякденному житті дівчина працює в книгарні, любить читати, тренуватися та писати. Втім, як сама зізнається, уночі «вампірська сутність» бере гору.

Нагадаємо, у супермаркеті під Києвом покупці зустріли несподіваного «гостя» — кажана. Експертка пояснила, чому «вампір» опинився на прилавку з м’ясом.