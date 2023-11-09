Спроба туриста зробити селфі з оленем закінчилася зламаними ребрами: відео

Експерти з тварин радять дотримуватися безпечної відстані під час спілкування з дикою природою.

Під час відпочинку на острові в Греції мексиканський турист намагався сфотографуватися з оленем, але отримав від тварини удар по ребрах.

Відео цього моменту розлетілося в Мережі, повідомляє New York Post.

Жертвою нападу став 42-річний Джан Карло Тріакка, який відпочивав на грецькому острові разом з дружиною.

На опублікованих кадрах видно, як до нього та інших туристів наближаються павичі, олені та інші, здавалося б, ручні тварини. Але в той момент, коли Тріакка намагається зробити селфі на тлі великого оленя, тварина сприймає це як загрозу і б’є його в бік, використовуючи розлогі роги.

За словами туриста, від удару він отримав кілька зламаних ребер, однак вирішив одужати самостійно за допомогою знеболювальних ліків та льоду, не звертаючись за медичною допомогою до лікарні.

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Місце інциденту конкретно не повідомляється. Однак острівець Моні, розташований на невеликій відстані від острова Егіна, відомий тим, що тут мешкає популяція зазвичай ручних оленів та інших диких тварин. Це місце приваблює туристів з різних куточків світу для огляду визначних пам'яток і годування тварин.

Експерти з тварин радять дотримуватися безпечної відстані під час спілкування з дикою природою, наголошуючи на важливості поваги до їхньої поведінки.

Нагадаємо, раніше у Мережі опублікували відео раптового нападу слона на жінку в Індії. Слон не витримав того, що туристка дражнила його, пропонуючи з’їсти банан.

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