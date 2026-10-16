Списував біль на тренування: 22-річний спортсмен втратив ногу через небезпечну хворобу

Бен Хьюлетт / © GoFundMe

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22-річний спортсмен із Великої Британії втратив ногу після того, як біль у щиколотці, який він тривалий час списував на фізичні навантаження, виявився симптомом раку кістки. Молодик продовжував тренуватися і навіть взяв участь у триатлоні, не підозрюючи про серйозне захворювання.

Про це повідомило видання Mirror.

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Бен Г’юлетт із міста Андовер у графстві Гемпшир вперше відчув біль у правій щиколотці в червні 2025 року, коли готувався до змагань. Незадовго до цього він повернувся до бігу після дворічної перерви, тому вирішив, що неприємні відчуття пов’язані з відновленням тренувань.

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Попри біль, у липні хлопець успішно завершив триатлон. Він регулярно відвідував спортзал, багато ходив пішки та продовжував вести активний спосіб життя. Однак із часом стан почав погіршуватися.

За словами Бена, спочатку біль виникав періодично, тому не викликав особливого занепокоєння. Проте згодом він став інтенсивнішим, особливо вночі, а щиколотка почала помітно набрякати.

«Його легко було списати на спортивну травму від бігу. Лише в жовтні почало бути справді погано, це то зникало, то зникало. Все було добре, а наступної миті я взагалі не міг ходити, ставало все гірше і гірше», — розповів спортсмен.

На початку листопада 2025 року Бен звернувся до сімейного лікаря. На той момент його щиколотка вже значно збільшилася в розмірах. Після рентгену медики направили чоловіка на магнітно-резонансну томографію.

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Сам Бен припускав, що під час тренувань міг отримати перелом або вивих. Однак результати обстежень виявилися значно серйознішими: лікарі діагностували остеосаркому — злоякісну пухлину кістки.

«Я навіть не думав про це, був дуже здивований. Це був шок. Я зрозумів це лише після того, як пішов на комп’ютерну томографію», — зізнався він.

Подальша біопсія показала, що пухлина завдовжки близько 10 сантиметрів уразила кістку настільки сильно, що зберегти кінцівку було неможливо. Медики повідомили Бену про необхідність ампутації правої ноги нижче коліна.

За словами молодого чоловіка, звістка про майбутню операцію стала для нього важким ударом.

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«Все зруйнувалося, я просто хотів зникнути. Світ стиснувся, було багато емоцій», — поділився Бен.

Після встановлення діагнозу лікарі заборонили йому навантажувати уражену ногу, тому він почав користуватися милицями та інвалідним візком.

Спортсмен пройшов чотири курси хіміотерапії, а в лютому 2026 року переніс чотиригодинну операцію з ампутації ноги нижче коліна. Лікування хіміотерапією завершилося наприкінці серпня.

Наразі Бен очікує на результати контрольних обстежень, які мають показати, чи залишилися в його організмі ознаки раку. Також він готується почати користуватися протезом. За словами чоловіка, вартість протеза може становити від 8 до 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Попри пережите, Бен сподівається згодом повернутися до активного способу життя. Водночас він розуміє, що відновлення буде тривалим і до повноцінних занять спортом, імовірно, зможе повернутися не раніше ніж за два роки.

Тепер молодик прагне привернути увагу до симптомів раку кісток і закликає не ігнорувати незрозумілий біль, особливо якщо він посилюється вночі або триває кілька тижнів.

«Якщо щось не так, зверніться до свого сімейного лікаря», — наголосив Бен.

Нагадаємо, раніше 30-річна Челсі Тантум, яка від підліткового віку регулярно відвідувала солярії, померла після боротьби з агресивною меланомою. Після встановлення діагнозу жінка публічно розповідала про свою хворобу та застерігала інших від небезпеки ультрафіолетового випромінювання.

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