Списував біль на важку роботу і пив парацетамол: 32-річний чоловік помер від рідкісної хвороби

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Британець Рой Мугера спочатку пояснював сильний біль у спині фізичними навантаженнями на роботі та намагався впоратися із ним за допомогою парацетамолу. Лише через майже п’ять місяців після появи симптомів лікарі встановили, що чоловік має рідкісну форму раку — синовіальну саркому. Рой помер у віці 32 років після тривалої боротьби з хворобою.

Про це повідомило видання Mirror.

Перші симптоми у Роя з’явилися 2023 року, коли він працював барменом. Через регулярне перенесення важких ящиків із запасами та заміну кегів із пивом у погребі він був переконаний, що біль у спині виник саме через фізичне навантаження. Згодом дискомфорт став настільки сильним, що чоловік уже не міг нормально спати. Він проводив ночі в ігровому кріслі, на дивані або сидячи на ліжку, використовуючи подушки та спортивну сумку з одягом, щоб підтримувати спину й лівий бік.

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З часом Рой також помітив болюче ущільнення на лівому боці, яке то збільшувалося, то зменшувалося. Крім цього, його почали турбувати спазми та біль у животі. До звернення по медичну допомогу він приймав безрецептурні знеболювальні препарати, зокрема парацетамол і панадол, однак вони не полегшували його стан.

Чоловік неодноразово звертався до сімейного лікаря та відвідував відділення невідкладної допомоги, намагаючись з’ясувати причину погіршення самопочуття. Лише майже через п’ять місяців і після трьох консультацій у сімейного лікаря біопсія виявила синовіальну саркому — рідкісну злоякісну пухлину, яку в Англії щороку діагностують менш ніж у 80 людей. Після встановлення діагнозу медики повідомили Рою, що його захворювання є невиліковним.

Лікування виявилося надзвичайно складним. Через важкі побічні ефекти чоловік зміг пройти лише три із шести запланованих курсів хіміотерапії. Також він двічі переніс сепсис, який становив загрозу для життя. У березні 2024 року після променевої терапії пухлина зменшилася з 22 до 1 сантиметра, що дало надію на покращення. Однак згодом лікарі виявили два вузлики у правій легені, які потребували подальшого лікування. Перед смертю пухлина знову збільшилася до 17 сантиметрів, а рак повторно поширився на легені.

Після встановлення діагнозу Рой відкрито говорив про те, наскільки самотньо почуваються люди з рідкісними онкологічними захворюваннями. Він згадував, що після слів лікарів про саркому намагався знайти інших пацієнтів і підтримку. Згодом чоловік долучився до благодійної організації Sarcoma UK, де став одним із найактивніших людей, які розповідали про життя із цим захворюванням, щоб інші пацієнти не почувалися самотніми.

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Рой Мугера помер рано-вранці 8 липня у віці 32 років.

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