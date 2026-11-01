Спить із клопами заради науки: ентомолог п'ять років проводить незвичайний експеримент

Клоп / © pixabay.com

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Британський ентомолог Річард Найлор протягом останніх п’яти років спить в одному ліжку з постільними клопами. У такий незвичний спосіб науковець тестує пристрої та репеленти, які мають допомогти боротися з цими комахами. За його словами, за цей час його кусали вже мільйони разів, але організм практично перестав реагувати на укуси.

Про це пише видання Unilad із посиланням на розповідь науковця BBC.

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Чому дослідник дозволяє клопам себе кусати

Річард Найлор розводить комах у лабораторії, облаштованій у двокімнатному приміщенні в саду його будинку в графстві Ґлостершир. Він очолює некомерційну організацію Bed Bug Foundation і має у своєму розпорядженні від 50 до 60 тисяч постільних клопів.

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Науковець пояснив, що ночує разом із комахами тоді, коли потрібно випробувати нові засоби боротьби з ними. Річ у тому, що клопи активізуються, коли відчувають присутність людини. Якщо в ліжку ніхто не спить, вони переходять у режим очікування, тому перевірити ефективність пристроїв і репелентів у таких умовах неможливо.

Під час так званих днів годування, які відбуваються двічі на тиждень, Найлор прикріплює частину комах до своєї руки й продовжує працювати.

За його словами, укуси тепер майже не завдають йому незручностей: після годування на шкірі з’являється червона пляма, яка зникає приблизно за пів години.

Чому клопів так складно знищити

Найлор зазначає, що постільні клопи набули стійкості до сучасних інсектицидних спреїв, через що боротьба з ними стала значно складнішою. Його лабораторія також постачає комах до різних країн, зокрема для кінологічних служб, які використовують спеціально навчених собак для виявлення зараження в готелях.

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Науковець наголошує, що поява клопів може мати серйозні психологічні наслідки для людей. За його словами, пережитий досвід іноді залишає тривалі симптоми, схожі на посттравматичний стресовий розлад.

Він також пояснив, що комахи зазвичай ховаються не в постільній білизні, а в невеликих темних щілинах поблизу місця сну — зокрема за ліжком, біля блискавок або швів матраца. Однією з ознак їхньої присутності можуть бути чорні плями, схожі на чорнило, які залишають клопи.

Фахівці радять у разі підозри на зараження звертатися до спеціалістів із боротьби зі шкідниками. Також рекомендують оглянути матрац і каркас ліжка, прибрати зайві речі поблизу нього та ретельно пропилососити приміщення.

Укуси клопів зазвичай спричиняють свербіж і дискомфорт, але, за словами фармацевтів, здебільшого не становлять серйозної загрози здоров’ю. Щоб полегшити симптоми, можна прикладати до уражених ділянок прохолодну вологу тканину, використовувати пом’якшувальні креми або антигістамінні препарати. Розчісувати укуси не рекомендується через ризик інфікування шкіри.

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Нагадаємо, на Мадагаскарі мешкає незвичайний вид молі, який п’є сльози сплячих птахів. Для цього комаха використовує хоботок із гострими зазубреними кінчиками, які, за припущенням учених, допомагають їй діставатися до слізної рідини.

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