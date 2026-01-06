Спить на трьох ліжках та їздить у фургонах: як живе найвища людина у світі

Найвища людина в світі Султан Косен. Фото: @sultankosen47

Реклама

Найвищий чоловік на планеті має зріст понад 2,5 метра, тож майже всі побутові речі у його житті потребують адаптації. Через свої параметри він спить на трьох зсунених ліжках, а пересуватися може лише просторими фургонами або автомобілями з відкритим дахом.

Про це повідомило видання Mirror.

Султан Косен вперше офіційно отримав статус найвищої людини у світі 2009 року. На той момент його зріст сягав 243 сантиметрів — уперше за більш ніж два десятиліття було зафіксовано людину, вищу за 2,4 метра. Вже 2011 року його зріст становив 251 см. Таким чином він перевершив попереднього рекордсмена — китайця Сі Шуня.

Реклама

Нині 43-річний громадянин Туреччини з дитинства помітно вирізнявся серед однолітків. Уже у дев’ять років його зріст перевищував 150 сантиметрів. Надмірний ріст приніс не лише фізичні незручності, а й серйозні психологічні труднощі: за словами Косена, у школі його уникали, а деякі діти навіть боялися.

З віком додалися й проблеми зі здоров’ям. У чоловіка почало різко звужуватися поле зору — він бачив лише те, що перебувало просто перед ним. Лікарі встановили, що причиною гігантизму стала пухлина гіпофіза. Перше оперативне втручання не дало стійкого ефекту, однак повторна операція 2008 року виявилася успішною та дозволила стабілізувати стан.

Після цього життя Косена суттєво змінилося. Вже за рік представники Книги рекордів Гіннеса офіційно підтвердили не лише його рекордний зріст, а й найбільші у світі розміри рук і стоп. Сам чоловік зізнається, що саме тоді вперше відчув суспільне визнання та прийняття.

Втім, щоденні обмеження залишаються й досі. Літати він може лише бізнес- або першим класом, оскільки місця економкласу для нього замалі. Звичайні таксі не підходять за розмірами, а в готелях персоналу доводиться зсувати по три односпальні ліжка, щоб забезпечити йому повноцінний сон.

Реклама

Попри складні роки в дитинстві сьогодні Косен називає своїм головним здобутком популярність і знайомства. За його словами, рекорд допоміг йому знайти друзів у різних куточках світу.

2023 року статус найвищої людини намагалися поставити під сумнів після заяв про нібито ще вищого чоловіка з Гани. Однак незалежні заміри не підтвердили цю інформацію, тож рекорд Султана Косена залишається чинним.

Нагадаємо, Бразилія вирішила завершити 2025 рік історичним досягненням. Пляж Копакабана перетворився на гігантський танцювальний майданчик для зустрічі Нового року, який офіційно визнано найбільшим на планеті.