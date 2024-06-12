Срібний ланцюжок зупинив кулю: чоловік дивом вижив після вогнепального поранення – фото

Чоловік з Колорадо може вважати, що йому надзвичайно пощастило вижити після вогнепального поранення завдяки срібному ланцюжку на шиї.

Минулого тижня департамент поліції міста Коммерс Сіті в штаті Колорадо опублікував на своїй сторінці в Facebook фотографії закривавленої металевої прикраси, в ланках якої застряг невеликий шматочок металу.

Судячи з усього, він належав місцевому мешканцю, який брав участь у палкій суперечці з іншою людиною і в якого стріляли. Згідно з вірусним дописом, куля пробила б шию жертви, якби не срібний ланцюжок на шиї, який перетворив те, що, ймовірно, було смертельним вогнепальним пораненням, на незначну колоту рану.

Ланцюжок зупинив кулю / Фото: facebook.com/commercecitypd

"Куля 22 калібру була випущена під час сварки і потрапила б у шию потерпілого, якби не застрягла в ланцюжку, який він носив", - пише поліція. "У результаті він отримав лише проникаюче поранення".

Поліція назвала везіння потерпілого "просто неймовірним", але деякі користувачі Facebook поквапилися назвати його божественним втручанням.

Що стосується ланцюжка, то, хоча він був описаний як срібний, поліція Коммерс Сіті заявила, що, швидше за все, це більш міцний сплав, оскільки чисте срібло є м'яким металом, тому куля легко пробила б його наскрізь.

Ланцюжок зупинив кулю / Фото: facebook.com/commercecitypd

"Ми перевірили, що срібло м'яке", - написала поліція. "Тож, можливо, подумайте двічі, перш ніж обирати підробку".

Нагадаємо, водій вистрибнув із машини за мить до того, як вона впала з гори. Він був на волосині від смерті.

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