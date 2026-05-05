"Ссавці" чи "савці": як не помилитися на НМТ

НМТ

Реклама

Напередодні національного мультипредметного тесту (НМТ) абітурієнтам варто звернути увагу на складні випадки правопису, зокрема на подвоєння приголосних у словах.

Як зазначено в чинному українському правописі, подвоєння літер зберігається у низці слів та їхніх похідних. Серед прикладів — «бовван», «Ганна», «лляний», «ссати», а також похідні форми: «бовваніти», «Ганнин», «виссати», «ссавці».

Отже, назву класу хребетних тварин, які вигодовують дитинчат молоком, правильно писати із подвоєною літерою «с» — «ссавці». Варіант «савці» вважається орфографічною помилкою.

Реклама

Таке правило важливо враховувати під час виконання тестових завдань, адже навіть незначна помилка може вплинути на результат.

Правильне написання із подвоєнням «с» підтверджують і приклади з літератури та наукових текстів:

Туберкульозом захворює не тільки людина, але й ссавці (велика рогата худоба, кози, свині, коти) та птахи. (Як запоб. заразн. хвор., 1957, 63)

В багатьох морях світу проживають цікаві ссавці — дельфіни. За організацією вищої нервової системи це високорозвинуті тварини. (Рад. Укр., 22.ІІІ 1966, 4)

Нагадаємо, у сучасній українській мові слова «переписка» та «переписуватися», попри їхню поширеність у повсякденному вжитку, не відповідають нормам літературної мови. Раніше ми повідомляли, як говорити правильно.

Нагадаємо, слово «наглий» багато хто вживає як синонім до «нахабний», однак це помилка. Насправді воно має інше значення і описує не риси характеру людини, а стосується обставин чи подій.

Реклама

Новини партнерів