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Люди були ошелешені, побачивши, як стадо слонів у зоопарку Сан-Дієго, США, діяло під час землетрусу.

У соціальних мережах почали поширювати відео, на якому видно, як група слонів реагує під час землетрусу. Це сталося в понеділок, 14 квітня, коли вранці південну Каліфорнію сколихнули підземні поштовхи магнітудою 5,2 бала, пише Unilad.

Епіцентр був у Джуліані, гірському містечку в окрузі Сан-Дієго з населенням близько 2000 жителів. Геологічна служба США заявила, що ймовірність пошкоджень або травм є низькою, і поки що про них не повідомлялося.

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На відеозаписі вольєру зі слонами в зоопарку під час землетрусу видно, що тварини об’єднуються і переходять у кризовий режим.

Видно, як слони формують «коло тривоги» навколо своїх дитинчат, дивлячись назовні в пошуках ознак будь-якої небезпеки. Після землетрусу стадо, здається, повернулося до нормального стану, але тримається ближче одне до одного.

Це відео, як і багато інших, потрапило на Reddit, і люди не могли повірити в те, що бачили: «Сім’я для слонів — це все», «Неймовірно, що слони в зоопарку мають більше наполегливості і почуття інстинкту виживання, ніж люди під час стихійного лиха», «Чомусь це мене дуже зворушило… Вони такі красиві та цікаві створіння», «Слони відчувають вібрації через свої ноги, як вуха. Вони використовують це для спілкування на великі відстані. Землетрус, напевно, був досить гучним і страшним для дітей».

Нагадаємо, королева краси загинула під час землетрусу. Першу володарку титулу «Міс Туризм М’янма» знайшли серед руїн 12-поверхового будинку, який зруйнувався 28 березня у місті Мандалай.