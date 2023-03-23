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Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "вабщє нє хотєла уєзжать із Крима"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
684
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Стало відомо, куди поділася росіянка, яка "вабщє нє хотєла уєзжать із Крима"

Фото: скриншот з відео

З окупованого півострова вона таки виїхала.

Стало відомо, куди переїхала росіянка, яка прославилася в Мережі сльозливим відео з тимчасово окупованого Криму.

Так, влітку, після вибухів на аеродромі у Саках, Світлана Логінова ридала в авто, бо "вабщє не хотєла уєзжать із Крима", де "всьо так душевно і по-домашньому". Вона бідкалася, що добре влаштувалася в Алушті і жила як "у своєму домі".

Тепер стало відомо, куди ж вона поділася із півострова. Так, окупантка переїхала на північ РФ, до Ямало-Ненецького округу.

Логінова веде з чоловіком YouTube-канал, де скаржиться на холод у місті Уренгой, де вона тепер живе. Жінці не до вподоби холод у тундрі. Також вона жаліється на космічні ціни на овочі та фрукти. Ймовірно, ціни в Криму їй подобалися значно більше. 

© скриншот з відео
Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, російська пропаганда шокована візитом Зеленського в "оточений" Бахмут. Вона запевняла свою аудиторію, що місто давно оточене і туди неможна потрапити.

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Дата публікації
Перегляди
684
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