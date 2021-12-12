Стало відомо, як церква покарала єпископа, який одружився з авторкою сатанинських романів

Стало відомо, як церква покарала єпископа, який одружився з авторкою сатанинських романів

Зараз єпископ, який має освіту сільськогосподарського інженера, працює на компанію, яка продає сперму свиней.

Наймолодший єпископ Іспанії, який зрікся сану через авторку еротичних романів з сатанинськими мотивами, отримав покарання від церкви.

Про це повідомляє The Guardian.

Католицька церква офіційно позбавили його повноважень і заборонили відправляти богослужіння. Зазначається, що будь-який католицький священнослужитель, який бажає одружитися, навіть якщо шлюб буде цивільним, підлягає позбавленню сану.

"Хав’єр Новелл зберігає свій титул єпископа, але не може виконувати жодної з функцій, які стосуються цього титулу. Відповідно, йому заборонено уділяти таїнства чи займатися будь-якою викладацькою діяльністю, державною чи приватною", — йдеться в повідомленні.

Зараз єпископ, який має освіту сільськогосподарського інженера, працює на компанію, яка продає сперму свиней.

Нагадаємо, що відомий консервативними та суворими поглядами католицький священник, якому заборонено одружуватися, вирішив покинути паству заради стосунків з психологинею та авторкою еротичних романів з сатанинськими мотивами.

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