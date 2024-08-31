"Станеться подія, яка здивує всіх": екстрасенс передбачив зміни на фронті та зробив заяву про переговори з РФ

Екстрасенс, езотерик, цілитель Андрій Душко зробив прогноз на пів року. Він зазначив, що після лютого 2025 року можуть початись мирні переговори.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Крило поламане у птаха і все, що справа відпало. Ми знаємо, що РФ використовує на гербі птаха. І зламане крило - ймовірно стануться такі події, що все, що буде біля кордону з Україною відпаде. Швидше за все у вересні-жовтні не йтиметься про переговори. Листопад - будуть перемоги. В Україні викриють дуже важливу людину. Швидше за все у листопаді буде багато відставок. Грудень - буде розкол у владі, але українці будуть чимось задоволені", - сказав він.

Андрій Дуйко також зробив передбачення і на 2025 рік: "У січні - буде резонансна подія, яка здивує всіх. Лютий - Україна змінила вектор політики, наближається фінал невдачі на фронті. Я не скажу, що це кінець (війни - ред.), але можливо після цього у майбутньому почнуться переговори".

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