Стануть вашим постійним компаньйоном: 7 порід собак, які обожнюють своїх господарів

Коргі / © Unsplash

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Собаки можуть бути не лише домашніми улюбленцями, а й постійними компаньйонами, які беруть участь у повсякденному житті господаря. Ветеринари назвали сім порід, представники яких особливо схильні прив’язуватися до людей і проводити з ними багато часу.

Про це повідомило видання Parade Pets.

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Як розповіла ветеринарна консультантка Vetster Джо Майєрс, усі собаки здатні дарувати людині товариство, однак характер такого зв’язку залежить від конкретної тварини. Одні прагнуть постійно бути поруч із господарем, тоді як інші залишаються більш незалежними, хоча також формують міцну прив’язаність.

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Ветеринарка Еймі Ворнер додає, що собака може не лише скласти компанію, а й допомогти впорядкувати повсякденне життя. Необхідність годувати тварину, гуляти та доглядати за нею створює певний режим і дає більше приводів виходити з дому. Водночас обирати породу фахівці радять передусім з огляду на спосіб життя та можливість забезпечити потреби тварини.

Пудель

Попри поширене уявлення про пуделів як про дещо відсторонених собак, вони дуже орієнтовані на людей. За словами Майєрс, представники породи розумні, активні, добре піддаються дресируванню та люблять брати участь у справах родини.

Ветеринарка Чірл Бонк також зазначає, що пуделі здатні добре реагувати на настрій людини та міцно прив’язуватися до близьких.

Мопс

Мопси зазвичай люблять перебувати поруч із господарями та охоче проводять із ними більшу частину дня. Вони грайливі, ласкаві й можуть добре підійти людям, які багато часу проводять удома.

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Водночас майбутнім власникам варто враховувати особливості здоров’я породи. Через пласку морду мопси належать до брахіцефальних собак і мають підвищений ризик певних проблем, зокрема з диханням.

Акіта

Акіти відомі сильною відданістю своїй родині. Вони можуть поводитися стриманіше, ніж деякі інші породи, однак здатні формувати дуже міцний зв’язок із господарем.

Водночас така собака потребує відповідального дресирування та соціалізації. Тому ветеринари радять враховувати особливості породи ще до появи акіти в домі.

Чихуахуа

Невеликий розмір не заважає чихуахуа ставати надзвичайно відданими компаньйонами. За словами Бонк, вони часто сильно прив’язуються до однієї або кількох людей і можуть буквально ходити за господарем із кімнати до кімнати.

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Завдяки компактному розміру їх також простіше брати із собою в подорожі. Водночас чихуахуа досить тендітні, тому поводитися з ними потрібно обережно.

Йоркширський тер’єр

Йоркширські тер’єри люблять перебувати поруч із людьми та нерідко всюди супроводжують своїх господарів. Попри маленький розмір, вони енергійні й потребують регулярних прогулянок та ігор.

Ще одна особливість породи — шерсть, яка порівняно мало линяє. Йорки також можуть пристосовуватися до різних умов життя.

Коргі

Коргі зазвичай прагнуть бути частиною сімейного життя та здатні формувати тісний зв’язок із господарями. Представники породи активні, розумні та віддані, тому можуть стати постійними компаньйонами як удома, так і під час прогулянок.

Такса

Такси відомі допитливістю, енергійністю та прихильністю до членів родини. Вони можуть бути уважними до того, що відбувається навколо, поєднуючи роль домашнього компаньйона та пильного сторожа.

Водночас представники породи бувають упертими й надто сміливими, тому їхнє виховання та послідовне дресирування мають важливе значення.

Нагадаємо, раніше експерти повідомляли — якщо собака постійно краде шкарпетки та спідню білизну, варто простежити, що він робить після цього. Саме подальша поведінка може підказати справжню причину такої звички.

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