"Стануться дуже вагомі події": переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила важливі дні у травні

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила дуже важливі для України події, які стануться уже у травні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зробила передбачення на травень та назвала точні дні, коли варто очікувати на важливі новини. Вона не уточнила, що саме може статись.

"2, 10, 22, 29 травня - це дні, коли ми з вами, українці почуємо якісь дуже важливі новини. Стануться дуже важливі події. 22 травня - чомусь дуже важливе число. Слідкуватимемо, що там відбувається", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова за допомогою карт Таро зробила передбачення стосовно "співпраці Росії та НАТО". Вона вважає, що йдуть таємні переговори.

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