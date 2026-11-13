Стара чавунна ванна може принести чималі гроші: скільки заплатять за неї на металобрухті

Скільки коштує чавунна ванна, якщо здати її на металобрухт / © pexels.com

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Викинути її на смітник не вийде, та й шкода, адже чавун можна здати на металобрухт і трохи заробити.

Скільки заплатять за стару ванну, залежить від її ваги та ціни металу в пункті прийому. Тож перед демонтажем варто з’ясувати, скільки важить така сантехніка і чи окупляться витрати на її вивезення.

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Скільки важить чавунна ванна

Чавунні ванни досить масивні. Навіть невелика модель може важити близько 80 кілограмів, а вага великих конструкцій іноді перевищує 130–150 кілограмів.

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Багато залежить від довжини ванни, товщини її стінок і року виробництва. Наприклад, старі радянські моделі часто важчі за сучасні аналоги.

Орієнтовна вага чавунних ванн різного розміру:

150 см — 80–100 кг;

160 см — 90–110 кг;

170 см — 100–130 кг;

180 см — 115–135 кг і більше.

Наприклад, популярна ванна розміром 150 × 70 см може важити приблизно 100 кілограмів. Тому самостійно винести її з квартири буде непросто. Зазвичай для цього потрібні щонайменше двоє людей, а іноді доводиться розрізати конструкцію або замовляти послуги демонтажу.

Скільки можна отримати за чавунну ванну на металобрухті

У пунктах прийому металобрухту чавун зазвичай оцінюють за кілограмами. Тому що важча ванна, то більшою буде сума, яку за неї запропонують.

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Для прикладу, якщо приймальник платить 2,90 грн за кілограм чавуну, можна отримати такі суми:

Вага ванни Скільки заплатять 80 кг 232 грн 90 кг 261 грн 100 кг 290 грн 110 кг 319 грн 120 кг 348 грн 130 кг 377 грн

Отже, за стару ванну вагою 100 кілограмів можна виручити близько 290 гривень. Якщо конструкція важить 130 кілограмів, виплата становитиме приблизно 377 гривень.

Звісно, це лише орієнтовний розрахунок. У різних містах і пунктах прийому ціна чавуну може відрізнятися. Перед здаванням краще зателефонувати заготівельникам і дізнатися, скільки вони платять за кілограм саме зараз.

Як здати стару ванну на металобрухт

Знайти покупця на чавунну ванну зазвичай нескладно. Проблема частіше виникає з її демонтажем і доставкою до пункту прийому.

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Спочатку варто пошукати кілька найближчих заготівельників і порівняти їхні ціни. Заодно запитайте, чи можуть вони самостійно забрати ванну з квартири або будинку. Деякі пункти прийому надають послуги вивезення великогабаритного металобрухту, але за це можуть попросити додаткову плату.

Перед демонтажем потрібно від’єднати ванну від водопроводу та каналізації, зняти сифон і прибрати інші елементи сантехніки. Якщо конструкція важка, краще заздалегідь подбати про помічників або домовитися з майстрами.

Також уточніть у пункті прийому, чи приймають там цілі ванни та чи потрібно додатково очищати їх від сторонніх матеріалів. Остаточну суму зазвичай визначають після зважування.

Чи вигідно здавати чавунну ванну

На перший погляд, отримати кілька сотень гривень за стару сантехніку — непоганий варіант. Однак перед здаванням варто порахувати витрати на демонтаж і транспортування.

Наприклад, якщо за ванну вагою 100 кілограмів пропонують 290 гривень, а за її винесення та доставку потрібно заплатити 400 гривень, особливої вигоди не буде.

Інша річ, якщо ванну можна винести самостійно або пункт прийому забирає її безкоштовно. У такому разі гроші від здавання чавуну стануть приємним бонусом після ремонту.

Тому не поспішайте замовляти вивезення першій-ліпшій компанії. Спочатку дізнайтеся ціну чавуну в кількох пунктах прийому та уточніть вартість демонтажу. Іноді різниця між пропозиціями дозволяє заощадити більше, ніж можна було б отримати за саму ванну.

FAQ

Скільки важить чавунна ванна 150 × 70 см?

Ванна такого розміру зазвичай важить 80–100 кілограмів. Старі моделі можуть бути важчими через товстіші стінки. Точна вага залежить від виробника, конструкції та року випуску.

Скільки коштує здати чавунну ванну на металобрухт?

Ціна залежить від ваги виробу та розцінок конкретного пункту прийому. Наприклад, якщо чавун приймають по 2,90 грн за кілограм, за ванну вагою 100 кг можна отримати близько 290 гривень. Актуальну вартість краще уточнювати безпосередньо перед здаванням.

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