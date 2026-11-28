Які старі вази цінуються колекціонерами / © Pixabay

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Деякі старі вази сьогодні продають за сотні євро, а їхню цінність можна спробувати визначити за маркуванням на дні.

У багатьох українських родинах збереглися чехословацькі вази, які колись привозили з-за кордону, купували на подарунок або просто ставили у серванти як прикрасу. Тоді мало хто замислювався, що через десятиліття ці речі можуть зацікавити колекціонерів.

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Які старі вази шукають колекціонери

Особливий інтерес мають вироби чехословацьких скляних фабрик, зокрема Sklo Union, Rudolfova Huť та Crystalex. У 1960–1980-х роках там виготовляли вази найрізноманітніших форм: від простих і лаконічних до незвичайних дизайнерських моделей із рельєфним склом, асиметричними лініями та яскравими кольорами.

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Деякі вироби створювали відомі дизайнери. Серед них František Vízner, Rudolf Jurnikl, Adolf Matura, Vladislav Urban та Václav Hanuš. Їхні роботи сьогодні можна зустріти на аукціонах і в колекціях шанувальників вінтажного скла.

Втім, вік вази сам по собі не робить її дорогою. Колекціонери звертають увагу на виробника, дизайн, рідкість моделі, стан скла та те, наскільки вона популярна серед покупців.

Як дізнатися, хто виготовив вазу

Перш ніж шукати ціну старої вази в інтернеті, переверніть її та уважно огляньте дно. Саме там часто можна знайти підказку про походження виробу.

На склі можуть бути назва фабрики, клеймо, підпис дизайнера, номер моделі або невелика наклейка. Маркування Sklo Union, Rudolfova Huť чи Crystalex допоможе звузити пошук і зрозуміти, де саме виготовили вазу.

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Якщо напис стерся або його важко розібрати, сфотографуйте дно за хорошого освітлення. Спробуйте пошукати зображення вази через Google Lens або порівняти її з фотографіями в каталогах старого чехословацького скла.

Іноді навіть невеликий номер на дні допомагає знайти конкретну модель і дізнатися, за скільки її продавали на аукціонах.

Колір і форма можуть багато розповісти про вазу

Серед старих чехословацьких ваз трапляються вироби зеленого, жовтого, бурштинового, рожевого та червоного кольорів. Колекціонери також цінують незвичайні форми, фактурне скло та дизайнерські моделі, які відрізняються від звичайних ваз масового виробництва.

Деякі старі скляні предмети виготовляли з уранового скла. Воно може світитися зеленим під ультрафіолетовою лампою. Однак визначити його лише за кольором неможливо: зелене або жовте скло не обов’язково містить уран.

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Не варто також сприймати дрібні бульбашки всередині скла як дефект. У деяких виробах вони є особливістю технології виготовлення. Натомість тріщини, сколи та подряпини можуть знизити вартість вази.

Скільки коштує стара чехословацька ваза

Ціна може бути дуже різною. Звичайні вази, які свого часу випускали великими партіями, коштують значно дешевше за рідкісні дизайнерські моделі. Вироби відомих авторів або незвичайні екземпляри можуть зацікавити колекціонерів і коштувати сотні євро.

У матеріалі угорського видання Meglepetés згадуються чехословацькі вази, які можуть мати високу колекційну вартість. Але орієнтуватися на ціни з іноземних аукціонів варто обережно: в Україні попит на конкретні моделі та суми, за які їх готові купувати, можуть відрізнятися.

Щоб оцінити свою вазу, знайдіть максимально схожий виріб за формою, кольором, розміром і маркуванням. Перегляньте оголошення на сайтах продажу антикваріату, аукціонах та маркетплейсах. Якщо є можливість, перевірте не лише ціни в оголошеннях, а й вартість уже проданих предметів.

Що робити зі старою вазою, якщо ви знайшли її вдома

Якщо ваза дісталася вам у спадок або ви знайшли її під час розбирання старих речей, не поспішайте викидати її чи віддавати за символічну суму:

Спочатку огляньте скло: чи немає тріщин, сколів або пошкоджень. Зробіть кілька фотографій вази, зокрема дна, де може бути маркування. Потім спробуйте встановити виробника та знайти схожі моделі. Якщо ваза має незвичайну форму, клеймо відомої фабрики або підпис дизайнера, її варто показати антиквару чи фахівцю з колекційного скла. Не використовуйте для очищення абразивні засоби та жорсткі щітки. Вони можуть залишити подряпини на склі або пошкодити декоративне покриття.

Стара ваза, яка роками стояла на полиці й здавалася звичайною прикрасою, іноді виявляється цінним предметом. Тож перш ніж звільняти місце у серванті, переверніть її та придивіться до маркування.

FAQ

Скільки коштує стара чехословацька ваза?

Ціна залежить від виробника, моделі, стану та попиту серед колекціонерів. Звичайні вази масового виробництва можуть коштувати недорого, тоді як рідкісні дизайнерські вироби Sklo Union або Rudolfova Huť продають за значно вищими цінами. Щоб оцінити конкретну вазу, варто знайти аналогічні моделі та перевірити ціни їх продажу.

Як визначити, чи має стара ваза цінність?

Переверніть вазу та пошукайте клеймо, назву виробника, підпис дизайнера або номер моделі. Зверніть увагу на форму, колір, якість скла та стан виробу. Якщо ваза має маркування відомої фабрики або незвичайний дизайн, пошукайте її в каталогах колекційного скла чи зверніться до антиквара.

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