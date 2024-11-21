Старанний сантехнік під час ремонту будинку знайшов неймовірний скарб

Власник будівлі нічого не знав про існування схованки.

Австрійський сантехнік, який виконував ремонтні роботи у підвальному приміщенні старої вілли у Відні, знайшов скарб із 30 кг золотих монет.

Про це повідомляє місцева газета Heute.

Це сталося ще 11 листопада у віденському районі Пенцінг. Один з робітників помітив на земляній долівці підвалу мотузку, але не став з’ясовувати, куди вона веде.

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Наступного дня один із його колег вирішив витягнути мотузку, але безуспішно. Заінтригований, він взяв лопату і обкопав її, поки не знайшов металеву коробку, вмуровану в бетон. Металевий ящик містив золоті монети, які важили близько 30 кг. Вартість такого скарбу — 2,3 мільйона євро.

Нинішній власник будівлі нічого не знав про існування схованки. Будинок, очевидно, покинули його колишні мешканці.

"Це справді неймовірно. Я працюю на будівництві з 15 років. Час від часу знаходиш монету, але така знахідка — божевілля", — схвильовано сказав робітник.

Ймовірно, скриню з монетами було сховано до Другої світової війни.

Цивільний кодекс Австрії тепер вимагає, щоб власник будинку і той, хто знайшов скарб, порівну розділили вартість знайденого скарбу.

Таким чином сантехнік під час ремонтних робіт несподівано заробив понад мільйон євро.

Нагадаємо, золотий кишеньковий годинник, подарований капітану британського пароплава, який врятував понад 700 пасажирів "Титаніка", продали на аукціоні за рекордні £1,56 млн ($1,97 млн).

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