Старанний злодій проникав до чужих будинків, виконував хатню роботу і залишав записку

Поляка нещодавно засудили до 22 місяців ув'язнення за те, що він вдерся до двох будинків і виконував у них різну хатню роботу – розвішував білизну та мив підлогу.

Про це пише Oddity Central.

36-річний Даміан Войніловіч, мабуть, зараз дуже розлючений. Мало того, що він не лише не отримав подяки від своїх "жертв", але тепер повинен провести майже два роки у в'язниці через їхні скарги. Чоловіка польського походження звинуватили у крадіжці зі зломом після того, як минулого літа він проник до двох будинків у Ньюпорті, Велика Британія, і виконував різну хатню роботу: виносив сміття, розвішував білизну на мотузці і мив підлогу. Також він випив трохи вина.

Чоловік навіть залишив записку для однієї з жертв: "Не хвилюйся, будь щасливим, їж і чухайся!".

Однак жертви Войніловіча не дуже цінували роботу, яку він вкладав у їхню власність. Мешканка Монмутшира, яка повернулася додому 16 липня і виявила, що сміттєвий бак спорожнів, годівниці для птахів були переповнені, а деякі горщики з рослинами пересунуті її садом, так злякалася за своє життя, що пішла жити до друзів.

"Два тижні після злочину, поки його не спіймали, я жила в стані підвищеної тривоги, якої ніколи раніше не відчувала", - розповіла неназвана жінка. "Я думала, чи це був хтось, хто мене знає, чи не перетвориться це на переслідування, чи знає він, що я живу сама, і чи не була я його мішенню. Я була надто налякана, щоб залишатися у власному будинку, і зупинилася у подруги".

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Ще одне незвичайне пограбування сталося в іншому будинку в Ньюпорті 29 липня. У цьому випадку власника попередила система відеоспостереження про те, що Войніловіч наблизився до їхнього будинку. Він міг лише спостерігати, як 36-річний чоловік увірвався до помешкання, налив собі вина, виправ одяг і навіть прийняв душ. Зять жертви приїхав, щоб вигнати грабіжника, і згодом його було заарештовано.

Адвокат Войніловіча нещодавно повідомив суду, що на момент інцидентів він був безхатьком і перепросив за будь-які незручності, які він заподіяв жертвам. Вони також попросили суддю врахувати, що під час обох злочинів він нікому не заподіяв шкоди. 36-річний чоловік визнав себе винним за обома пунктами обвинувачення.

Зрештою суд засудив Даміана Войніловіча до 22 місяців ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно злодії одночасно грабували церкву і просили священника відпустити гріхи. Вони щиро розкаялися.

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