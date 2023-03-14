Starlink на мобільних телефонах: SpaceX готується до тестування супутникового зв'язку

Тестування розпочнеться цього року.

Компанія американського винахідника Ілона Маска готується до тестування супутникового зв'язку на мобільних пристроях.

Так, робота над запуском сервісу satellite-to-cell розпочнеться вже цього року.

Про це повідомив віцепрезидент SpaceX з корпоративних продажів Starlink Джонатан Гофеллер під час виставки Satellite 2023, передає журналіст Майк Шітц.

"SpaceX планує "почати тестування" свого сервісу satellite-to-cell Starlink "цього року", — йдеться у заяві.

Hofeller: SpaceX plans to "start getting into testing" its Starlink satellite-to-cell service "this year." — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 13, 2023

Крім того, Гофеллер зазначив, що наразі у Starlink понад мільйон користувачів, а SpaceX щодня будує 6 супутників наступного покоління та 1000 терміналів для юзерів.

Зауважимо, влітку минулого року Ілон Маск анонсував запуск Starlink для мобільного зв'язку. Разом із гендиректором T-Mobile Майком Сівертом вони оголосили про план Coverage Above and Beyond. Він має забезпечити мобільне покриття майже всюди в США. Зокрема там, де важко знайти сигнал – національні парки, пустелі та гірські хребти.

Нагадаємо, Ілон Маск планує побудувати власне місто у штаті Техас. Підприємець придбав тисячі акрів пасовищ і сільськогосподарських угідь.

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