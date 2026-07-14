Стародавня книга, заборонена в Біблії, може розкрити місцезнаходження релігійної «в’язниці»

«Тюрма для янголів» під льодом Антарктиди: як заборонений апокриф збурив мережу теоріями про кінець світу / © unsplash.com

Реклама

Стародавній релігійний текст, який свого часу не увійшов до канонічної Біблії, став основою для шаленої конспірологічної теорії. Прихильники альтернативної історії стверджують, що в ньому зашифровано координати підземної «в’язниці» в Антарктиді, де ув’язнені бунтівні янголи, а їхнє звільнення нібито ознаменує швидкий апокаліпсис.

Про це пишуть LADbible і Daily Mail.

У тому, що звучить як відхилена пропозиція для фільму про Індіану Джонс (або невідхилена пропозиція для книги Дена Брауна), цей старий текст під назвою «Книга Єноха» підживив теорію про те, що на підході щось досить апокаліптичне.

Реклама

Відомий як Книга Еноха, цей стародавній текст розповідає про занепалих ангелів, велетнів та одну з найдавніших розповідей про походження демонів, історії, які ніколи не увійшли до біблійного канону, якого дотримується більшість християн. Авторство традиційно приписується Еноху, прадіду Ноя. Хоча, за словами вчених, книга написана значно пізніше — десь у ІІІ ст. до н.е.

© Вікіпедія

Ті, хто вважає, що в антарктичних льодах є в’язниця з ангелами, стверджують, що уривки, де йдеться про «камери холоду» на «краях землі», означають наші полюси.

Що ж до того, чому цим ангелам судилося бути у в’язниці, то вони покинули свої пости та почали спілкуватися з людьми, через що отримали багато неприємностей.

Книга Єноха детальніше розповідає про таємничих Нефілімів — велетнів, про яких лише коротко згадується у Старому Завіті.

Реклама

Згідно з текстом, 200 ангелів, відомих як Вартові, покинули свої обов’язки, взяли собі людських дружин і породили Нефілімів — жорстоких велетнів, які пожирали ресурси людства, навчаючи людей забороненим знанням. У книзі сказано, що Нефіліми «споживали всі людські надбання», а потім, коли у людей закінчувалися продукти харчування, вони «пожирали людство».

Потім ці Нефіліми, голодні, їли одне одного та пили кров одне одного, якою ж вони були, а тих, хто вижив, настроїли один проти одного в битві.

Бог наказує архангелам зв’язати Вартових у кайдани та ув’язнити їх у вогняній безодні під назвою Тартар до останнього суду, поки Нефіліми гинуть у Потопі.

Архангел Уриїл каже Єноху, що Вартові — небесні істоти, які «порушили заповідь Господню» і залишаться зв’язаними 10 000 років до дня суду, додаючи, що в’язниця була запечатана до Потопу.

Реклама

Прихильники антарктичної теорії стверджують, що «кінець неба і землі» стосується найпівденнішої точки Землі, стверджуючи, що подорож Єноха веде безпосередньо до Східної Антарктиди. На їхню думку, описи Єноха про запечатані «камери холоду» та сховища снігу та інею, які, на їхню думку, відповідають величезній Антарктиді.

Теорія також вказує на опис Єнохом семи гір, що оточують в’язницю, стверджуючи, що вони нагадують поховані підльодовикові гори Гамбурцева в Антарктиді.

Дослідження 2014 року показало, що, незважаючи на вік 500 мільйонів років, поховані гори майже не мають ознак вивітрювання.

Інший уривок, що описує місце «без неба вгорі», «без міцно закріпленої землі під ним», «без води» та «без птахів», інтерпретується прихильниками як запечатана камера під антарктичним льодом.

Реклама

Теорія також вказує на те, що вона описує як четверту підказку, стверджуючи, що у розділі 18 йдеться про «голоси», що надходять з безодні, пов’язуючи це із двома незрозумілими радіосигналами, виявленими в рамках експерименту NASA з антарктичною імпульсною перехідною антеною (ANITA) у 2006 та 2014 роках, які, здавалося, виходили з-під антарктичного льоду.

Раніше ми писали, хто насправді написав Старий Завіт.

Новини партнерів