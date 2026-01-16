ТСН у соціальних мережах

Стародавня логічна задача про пастуха та переправу через річку: спробуйте вирішити

Цікава загадка на логіку — як чоловікові переправити усіх тварин цілими

Логічна загадка

Спробуйте розв’язати стародавню загадку, яка чудово тренує логічне мислення. Уявіть, що пастуху потрібно перевезти на інший берег вовка та двох овець.

Умови досить складні: у човен, окрім пастуха, може поміститися лише одна тварина.

При цьому не можна залишати вовка без нагляду з будь-якою вівцею, бо він її з’їсть.

Рішення цієї головоломки виглядає так:

Спочатку пастух забирає вовка і переправляє його на протилежний бік, після чого повертається сам.

Потім він перевозить першу вівцю на інший берег. Щоб не залишати її з хижаком, він забирає вовка назад у човен і повертається з ним на початкову точку.

На третьому етапі пастух залишає вовка на березі, а натомість бере другу вівцю. Він перевозить її через річку, залишає там із першою вівцею (разом вони у безпеці) і знову повертається порожнім човном.

Наостанок пастух забирає вовка, який залишився на першому березі самотнім, і фінальним рейсом доставляє його до овець.

Завдання виконано: вся компанія успішно перебралася на інший берег без жодних втрат.

