Стародавня логічна задача про пастуха та переправу через річку: спробуйте вирішити
Цікава загадка на логіку — як чоловікові переправити усіх тварин цілими
Спробуйте розв’язати стародавню загадку, яка чудово тренує логічне мислення. Уявіть, що пастуху потрібно перевезти на інший берег вовка та двох овець.
Умови досить складні: у човен, окрім пастуха, може поміститися лише одна тварина.
При цьому не можна залишати вовка без нагляду з будь-якою вівцею, бо він її з’їсть.
Рішення цієї головоломки виглядає так:
Спочатку пастух забирає вовка і переправляє його на протилежний бік, після чого повертається сам.
Потім він перевозить першу вівцю на інший берег. Щоб не залишати її з хижаком, він забирає вовка назад у човен і повертається з ним на початкову точку.
На третьому етапі пастух залишає вовка на березі, а натомість бере другу вівцю. Він перевозить її через річку, залишає там із першою вівцею (разом вони у безпеці) і знову повертається порожнім човном.
Наостанок пастух забирає вовка, який залишився на першому березі самотнім, і фінальним рейсом доставляє його до овець.
Завдання виконано: вся компанія успішно перебралася на інший берег без жодних втрат.