Стародавня логічна задача про пастуха та переправу через річку: спробуйте вирішити

Логічна загадка

Спробуйте розв’язати стародавню загадку, яка чудово тренує логічне мислення. Уявіть, що пастуху потрібно перевезти на інший берег вовка та двох овець.

Умови досить складні: у човен, окрім пастуха, може поміститися лише одна тварина.

При цьому не можна залишати вовка без нагляду з будь-якою вівцею, бо він її з’їсть.

Рішення цієї головоломки виглядає так:

Спочатку пастух забирає вовка і переправляє його на протилежний бік, після чого повертається сам.

Потім він перевозить першу вівцю на інший берег. Щоб не залишати її з хижаком, він забирає вовка назад у човен і повертається з ним на початкову точку.

На третьому етапі пастух залишає вовка на березі, а натомість бере другу вівцю. Він перевозить її через річку, залишає там із першою вівцею (разом вони у безпеці) і знову повертається порожнім човном.

Наостанок пастух забирає вовка, який залишився на першому березі самотнім, і фінальним рейсом доставляє його до овець.

Завдання виконано: вся компанія успішно перебралася на інший берег без жодних втрат.