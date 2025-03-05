Старовинне пророцтво з Ватикану: Судний день 2027 року та зв’язок із хворобою Папи Франциска

У книзі містяться 112 загадкових латинських фраз, які, як вважають, описують усіх пап починаючи з Целестина II (1143 р.) і завершуються Папою Франциском.

У Ватиканських архівах було знайдено 900-річний текст, що, за твердженнями дослідників, передбачає рік Судного дня. Згідно з давнім "Пророцтвом про пап", яке приписують святому Малахії, кінець світу може настати 2027 року.

Про це пише Daily Mail.

У книзі містяться 112 загадкових латинських фраз, які, як вважають, описують усіх пап починаючи з Целестина II (1143 р.) і завершуються Папою Франциском.

Документ, що вперше оприлюднив монах-бенедиктинець Арнольд Віон 1595 року, передбачає, що останнім понтифіком буде так званий Петро Римлянин, за якого відбудеться велике руйнування.

"В останні гоніння на Святу Римську Церкву запанує Петро Римлянин, який пастиме свою паству серед багатьох скорбот, після чого семигірне місто буде зруйноване, і страшний Суддя судитиме людей. Кінець".

Папа Римський Франциск під час обіду з нагоди Всесвітнього дня бідних / Фото: Associated Press

Дехто трактує ці слова як натяк на нового понтифіка, що замінить Папу Франциска, який має серйозні проблеми зі здоров’ям, а інші вважають, що Франциск є останнім папою.

Згідно з документальним фільмом 2024 року, текст, приписуваний Папі Сіксту V (1585-1590), містить ключ до розгадки дати кінця світу. Вважається, що його правління розташоване в середині передбаченого періоду, а завершення настане рівно через 442 роки – 2027 року.

Хоча пророцтво знайшли понад 400 років тому, інтерес до нього знову зріс на тлі погіршення здоров’я 88-річного Папи Франциска. Нещодавно він пережив дві респіраторні кризи, спричинені бронхіальними спазмами та значним скупченням слизу в легенях. Наразі понтифік уже понад два тижні перебуває в лікарні.

Історики зазначають, що перші 74 передбачення, які охоплюють пап до 1590 року, є вражаюче точними, тоді як наступні фрази стають дедалі розмитішими. Це породжує припущення, що текст міг бути підроблений у XVI столітті.

Попри це, низка збігів залишається приголомшливою. Наприклад:

"Gloria Olivae" ("Слава Оливи") – деякі вважали, що це передбачення папи Бенедикта XVI, адже орден Святого Бенедикта пов’язаний з оливковими гілками.

"De labore Solis" ("Праця Сонця") – натяк на Папу Івана Павла II, який народився під час сонячного затемнення.

"Peregrinus apostolicus" ("Апостольський мандрівник") – часто пов’язують із Папою Павлом VI, який багато подорожував.

Остання фраза книги говорить про великі потрясіння в Католицькій Церкві та можливе знищення Риму. Хоча багато експертів ставляться до тексту скептично, його прогнози та сучасні події змушують прихильників конспірології уважніше придивитися до 2027 року.