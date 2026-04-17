Старовинне чоловіче ім’я, яке стрімко повертається в моду в Україні та підкорює батьків: як називають хлопчиків 2026 року

В Україні посилюється тенденція на повернення автентичних, рідкісних і давніх чоловічих імен, що мають виразне українське звучання та глибоке історичне коріння.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Красиве старовинне чоловіче ім’я / © pexels.com

Одним із імен, яке останнім часом активно обговорюють у соцмережах і дедалі частіше розглядають для новонароджених хлопчиків, стало Лаврін — ім’я, відоме багатьом передусім із класичної української літератури.

У Threads розгорнулася жвава дискусія навколо цього імені: користувачі діляться враженнями, обговорюють його звучання та доречність у сучасних реаліях. Частина батьків уже серйозно розглядає його як варіант для сина, підкреслюючи його незвичність і водночас природну милозвучність.

Походження та значення імені Лаврін

Ім’я Лаврін є українською народною формою канонічного Лаврентій. Воно бере початок від латинського Laurentius і перекладається як «той, хто походить із Лавренту» або «увінчаний лавром». У давньоримській традиції лавровий вінок був знаком перемоги, визнання та слави, тому ім’я символічно пов’язують із досягненнями, витримкою та силою характеру.

Лаврін у культурному контексті

Українцям це ім’я добре знайоме завдяки твору Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Один із центральних персонажів — Лаврін, молодший син Омелька Кайдаша, якого автор змалював як спокійнішого, м’якшого та більш романтичного за свого брата Карпа. Саме цей літературний образ значною мірою сформував сучасне сприйняття імені як лагідного, врівноваженого й по-своєму шляхетного.

Наскільки поширене ім’я в Україні

За статистичними даними порталу «Рідні», ім’я Лаврін залишається доволі рідкісним, що робить його ще більш привабливим для батьків, які шукають унікальні варіанти для своїх дітей. Найчастіше воно трапляється у західних і центральних регіонах України.

Зокрема, його можна почути у Львівській та Тернопільській областях, де зберігаються давні традиції національних імен, а також на Київщині та Черкащині, що мають глибокі культурні зв’язки з українською літературною спадщиною.

Показово, що й у похідних прізвищах — Лавріненко, Лаврінчук — простежується широке географічне поширення цього іменного кореня по всій країні.

