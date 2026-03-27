ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

Старовинні імена для дітей знову в тренді: які повернулися у топ-25

Сучасні батьки дедалі частіше обирають старовинні імена для дітей. Аналітики зафіксували їхнє стрімке повернення у рейтинги популярності.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Старовинні імена знову популярні

Старовинні імена знову популярні / © pexels.com

Старовинні імена повертаються до популярності — дедалі більше батьків обирають класичні варіанти з «історією». Дослідження показало: імена, що були поширеними сто років тому, знову входять до топів.

Про це свідчить аналіз, проведений Crystal Care Collection на основі даних Управління національної статистики, передає видання Mirror.

Дослідники порівняли 100 найпопулярніших імен 1924 року з актуальними показниками за 2024-й.

Результати демонструють чітку тенденцію: низка імен, які втратили популярність у другій половині ХХ століття, нині активно повертаються. У 2024 році всі десять таких імен не лише знову з’явилися в рейтингах, а й піднялися до топ-25.

Серед жіночих імен найбільше зростання показали:

  • Лілі — з 47-го місця у 1924 році до 3-го у 2024-му

  • Айві — з 32-го до 5-го

  • Флоренція — з 23-го до 6-го

  • Елсі — з 17-го до 10-го

  • Евелін — з 35-го до 20-го

Серед чоловічих імен до списку увійшли:

  • Артур — з 9-го місця до 4-го

  • Джордж — з 3-го до 6-го

  • Генрі — з 24-го до 14-го

  • Гаррі — з 30-го до 20-го

  • Джек — з 33-го до 22-го

У середині ХХ століття більшість цих імен зникли з переліку популярних. Деякі втратили позиції на десятиліття — до 70 років. Винятком залишався лише Джордж, який не вибував із рейтингу.

Опитані мешканці будинків для літніх людей зазначають, що повернення таких імен пов’язане з інтересом до родинних традицій і спадковості. Зокрема, 91-річна Евелін розповіла, що її назвали на честь улюбленої авторки матері, а ім’я має для неї особливе значення.

Водночас один із респондентів на ім’я Артур зазначив, що раніше це ім’я було поширеним, але згодом стало рідкісним — і тепер знову набирає популярності. Інший учасник дослідження, який має ім’я Генрі, але відомий як Джек, вважає, що на тренд впливають також кіно та телебачення.

Нагадаємо, раніше ми писали про старовинні українські імена з особливим характером, які сьогодні повертаються в ужиток, набуваючи нового звучання та сенсу.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie