Старовинні імена для дітей знову в тренді: які повернулися у топ-25

Старовинні імена повертаються до популярності — дедалі більше батьків обирають класичні варіанти з «історією». Дослідження показало: імена, що були поширеними сто років тому, знову входять до топів.

Про це свідчить аналіз, проведений Crystal Care Collection на основі даних Управління національної статистики, передає видання Mirror.

Дослідники порівняли 100 найпопулярніших імен 1924 року з актуальними показниками за 2024-й.

Результати демонструють чітку тенденцію: низка імен, які втратили популярність у другій половині ХХ століття, нині активно повертаються. У 2024 році всі десять таких імен не лише знову з’явилися в рейтингах, а й піднялися до топ-25.

Серед жіночих імен найбільше зростання показали:

Лілі — з 47-го місця у 1924 році до 3-го у 2024-му

Айві — з 32-го до 5-го

Флоренція — з 23-го до 6-го

Елсі — з 17-го до 10-го

Евелін — з 35-го до 20-го

Серед чоловічих імен до списку увійшли:

Артур — з 9-го місця до 4-го

Джордж — з 3-го до 6-го

Генрі — з 24-го до 14-го

Гаррі — з 30-го до 20-го

Джек — з 33-го до 22-го

У середині ХХ століття більшість цих імен зникли з переліку популярних. Деякі втратили позиції на десятиліття — до 70 років. Винятком залишався лише Джордж, який не вибував із рейтингу.

Опитані мешканці будинків для літніх людей зазначають, що повернення таких імен пов’язане з інтересом до родинних традицій і спадковості. Зокрема, 91-річна Евелін розповіла, що її назвали на честь улюбленої авторки матері, а ім’я має для неї особливе значення.

Водночас один із респондентів на ім’я Артур зазначив, що раніше це ім’я було поширеним, але згодом стало рідкісним — і тепер знову набирає популярності. Інший учасник дослідження, який має ім’я Генрі, але відомий як Джек, вважає, що на тренд впливають також кіно та телебачення.

