Цікавинки

Цікaвинки
102
2 хв

Старша, середня чи молодша: як порядок народження може впливати на характер дитини

Експерти пояснюють, як формуються ролі дітей у родині.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
© pexels.com

Чи справді порядок народження визначає, ким ми стаємо — відповідальними лідерами, миротворцями чи бунтарями. Експерти вважають, що він має значення, але не є вирішальним фактором.

Авторка книжки Who’s the Favourite? The Loving, Messy Realities of Sibling Relationships Кетрін Карр зазначає, що місце дитини в родині може впливати на формування ідентичності, однак не визначає її повністю, передає Newsweek.

За її словами, стосунки між братами та сестрами — складна і багатогранна система. Наприклад, первістки часто відчувають відповідальність і можуть переживати втрату «особливого статусу» після появи молодших дітей. Водночас наймолодші зазвичай не стикаються з таким досвідом і ростуть у зовсім інших умовах.

Ідеї про вплив порядку народження значною мірою походять від австрійського психотерапевта Альфреда Адлера. Він припускав, що:

  • найстарші діти частіше відповідальні та організовані

  • середні — гнучкі, але іноді невпевнені

  • наймолодші — більш ризиковані та харизматичні

Однак сучасні дослідники наголошують: ці уявлення — радше узагальнення, ніж правило.

Карр підкреслює, що значну роль відіграють умови, в яких зростають діти. Різниця у віці, фінансовий стан родини, емоційний ресурс батьків — усе це створює різний досвід навіть для рідних братів і сестер.

Ще один важливий підхід — теорія диференціації, розроблена психологинею Френсіс Фукс Шахтер. Вона передбачає, що діти свідомо або несвідомо шукають власну «нішу» в родині, щоб відрізнятися одне від одного. Наприклад, якщо одна дитина успішна в навчанні, інша може розвиватися в творчості чи гуморі.

Сімейна динаміка може ускладнювати цю картину. Змішані родини, велика різниця у віці або навіть прихована батьківська упередженість здатні змінювати ролі та впливати на стосунки між дітьми.

У підсумку експерти сходяться на думці: порядок народження має значення, але не є вироком. З віком стосунки між братами та сестрами можуть змінюватися, а жорсткі ролі — поступатися більш рівноправним і зрілим зв’язкам.

Нагадаємо, вчені виявили два фактори, пов’язані з народженням, які впливають на зниження IQ.

