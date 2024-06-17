Статуя Діви Марії "заплакала кривавими сльозами": реакція вірян (фото)

Церковні чиновники проводять розслідування після того, як статуя Діви Марії почала плакати кривавими сльозами.

Про це пише Daily Star.

Цей дивний інцидент спричинив хаос у Мексиці, де статуя зображує Марію в образі Богоматері Гваделупської, одне з п'яти її видінь, які, за переказами, були явлені селянину Хуану Дієго і його дядькові Хуану Бернардіно в 1500-х роках.

Перелякані власники, сім'я з Морелії, що в містечку Обрера, в штаті Мічоакан, звернулися до католицьких чиновників, коли 2 червня статуя почала лити темно-червоні сльози з очей – точне місцерозташування статуї поки що не розголошується, ймовірно, щоб захистити безпеку сім'ї, що постраждала.

Однак на фотографіях статуї видно темні смуги на її очах, наче вона плаче кров'ю.

Статуя Діви Марії / Фото: Newsflash

Віряни вважають цей знак божественним посланням про первісні об'явлення, але вони часто піддаються ретельному розслідуванню, тому місцеві церковні чиновники закликали людей не захоплюватися ним.

Про це йдеться в заяві архиєпархії Морелії: "Необхідно підкреслити необхідність обережності під час підходу до такого делікатного питання, як передбачуваного чуда. Архиєпархія Морелії вживає необхідних заходів для глибокого і вичерпного розслідування ситуації. Тому поки що зарано висловлювати остаточну позицію щодо цього. Поставтеся до цього питання з належною розсудливістю, водночас скористайтеся цим моментом для мотивування власного навернення та родинної молитви. Саме церковна ієрархія затвердить групу, яка здійснюватиме детальне вивчення справи, тому, щойно буде якийсь відповідний звіт або висновок, він буде оприлюднений".

Статуя Діви Марії / Фото: Newsflash

Нагадаємо, лідер племені, яке вперше отримало Інтернет, відповів на звинувачення у порнозалежності. Минулого року плем'я отримало Інтернет від супутників Ілона Маска Starlink, але не всі задоволені цим.

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